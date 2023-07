MR vs. Les Engagés: neemt Bouchez het straks op tegen ex-partijgenoot Crucke?

Nu Catherine Fonck (Les Engagés) teleurgesteld uit de politiek is gestapt, lijkt de keuze voor lijsttrekker in Henegouwen gemaakt.

In Vlaanderen is Catherine Fonck vooral bekend als figurant in het televisiejournaal. In beeldverslagen van parlementaire debatten zie je haar altijd op de eerste rij zitten, meteen herkenbaar aan haar korte, blonde kapsel. In Franstalige media komt ook haar stem aan bod. Fonck (54) is geen lichtgewicht: Kamerfractieleider van oppositiepartij Les Engagés, gewezen minister van Volksgezondheid, Kinderen en Jeugdzorg in de Franse Gemeenschapsregering, een electoraal kanon in Henegouwen waar ze in 2019 meer dan 19.000 voorkeurstemmen behaalde.

Het was dan ook groot nieuws toen ze in La Libre Belgique, na twintig jaar in de politiek, haar afscheid aankondigde, in een interview waaruit teleurstelling en verbittering spreken. Fonck, nierspecialist van achtergrond, hekelt de particratie en het gebrek aan efficiëntie van het politieke bestel.

Hoe voer je oppositie tegen een regering die onderling ruziet?

Een verlies, vindt politiek commentator Alain Gerlache. ‘Fonck staat voor degelijkheid en dossierkennis. Ze deed nooit aan polemiek, ook niet als oppositieleider. In die zin doet ze me aan Björn Rzoska van Groen denken. Het is een spijtige zaak dat zulke mensen de politiek vaarwel zeggen, al begrijp ik haar frustratie als fractieleider van een kleine oppositiepartij. Hoe kun je oppositie voeren tegen een meerderheid waarvan de partners voortdurend onderling ruziemaken? Vivaldi organiseert zijn eigen oppositie. Alleen de PTB slaagt erin zich vanaf de zijlijn te profileren.’

Intussen blijft partijvoorzitter Maxime Prévot aan zijn vernieuwingsoperatie timmeren. Maar het plan om volgend jaar naar de verkiezingen te trekken met een mix van nieuwkomers en oude rotten loopt stroef. ‘Fonck is de bekendste, maar ze is niet de enige die stopt’, zegt Gerlache. ‘De balans dreigt over te slaan naar de neofieten, maar zo win je geen verkiezingen. In Brussel zijn enkele kopstukken naar de MR overgelopen, daar dreigen Les Engagés geen enkele mandataris meer te hebben.’

Voor Prévot zit er op het eerste gezicht een gouden randje aan die tegenslag: hij ontsnapt aan een moeilijke keuze voor het lijsttrekkerschap in Henegouwen. Jean-Luc Crucke, het liberale zwaargewicht dat in februari na een aanslepend conflict met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez naar Les Engagés overliep, lijkt de aangewezen kandidaat. Alleen maakte Crucke in oktober zelf bekend dat hij tegen kanker vecht, en eerder dit jaar moest hij in het Waals Parlement twee maanden ziekteverlof nemen voor een experimentele behandeling. Onzekerheid hoort niet alleen bij de politiek, maar bij het leven.