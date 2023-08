‘Natuurlijk zullen De Wever en Francken geen toilet tegenkomen langs Vlaamse wegen: er zijn er namelijk geen’

Gisteren postte Bart De Wever een grappige selfie op Instagram met zijn politieke buddy Theo Francken. Knack-redacteur Stijn Tormans lachte groen.

Wat een straffe marketeer is Bart De Wever (N-VA) toch. Even leek zijn politieke copain Theo Francken in verlegenheid te raken. Dit weekend dook een wildplasfilmpje op waarbij de baas van Lubbeek in ogenschijnlijk tipsy toestand de Brusselse straten bewaterde. ‘Ik ben ook maar een mens’, zuchtte Francken tegen het persgild.

Onze opiniemakers vonden dat er te veel aandacht werd besteed aan Plasgate. ‘Weinig relevant’, oordeelde Noël Slangen in Het Laatste Nieuws. ‘Dit moet toch wel het land van melk en honing zijn, als plassende politici het moeiteloos schoppen tot prominent politiek nieuws.’

En De Morgen-journalist Joël De Ceulaer schreef op X: ‘Stiekeme filmpjes verspreiden van bekende mensen die in kennelijke toestand op een terrasje zitten, is #degoutant. Doe. Dat. Niet. En. Verspreid. Dat. Niet. #jezuschristus’





Ik ben het níét eens met Joël en Noël. Op straat bestaat het woord ‘stiekem’ niet. De openbare ruimte is van iedereen. Van Noël en Joël, van Theo, van ons allemaal.

We betalen belastingen om de straat te onderhouden. Het zou er nog aan mankeren dat we daar dan niet naar hartenlust mogen fotograferen en filmen. Hey, we leven niet in het land van Kim Jong-un. Als iedereen voortaan elke keer zijn toestemming moet geven, kunnen persfotografen het wel schudden. Hun meest sprekende foto’s zouden niet eens gemaakt zijn.



En de overheid moet niet veel zeggen: ze zitten ons zelf de hele tijd te beloeren en te filmen – geen hond weet wat er met hun beelden gebeurt. Soms steek ik in het midden van de straat mijn hand op, om iedereen aan de andere kant van de camera goeiemorgen te wensen.





Of je die filmpjes dan zomaar op het internet mag gooien, is weer iets anders. Daar heeft De Ceulaer natuurlijk wel gelijk. Hoewel, in dit geval niet. Een politicus die zelf graag fulmineert over Brussel mag weleens naar een filmpje over zijn eigen handel en wandel in de hoofdstad kijken.

Maar kijk, dan is er nog altijd Bart De Wever. De voorzitter nam zijn poulain meteen in bescherming, zoals hij altijd doet als een lid van zijn politieke kroost wat mispeuterd heeft. Dinsdagavond postte hij een plezierige selfie op Instagram. Twee jongens in plashouding die betrapt naar achteren kijken. ‘Uren met @theofrancken1 op wandel. En nog altijd geen wc in zicht ;-)’ staat eronder. Leuke foto, wat zwans en ach, de wildplaszonde van onze Theo is al lang weer vergeten. Briljant.



Maar helaas ook dieptragisch. Natuurlijk zullen De Wever en Francken geen toilet tegenkomen langs Vlaamse wegen: er zijn er namelijk geen. Daarom is Plasgate bijzonder relevant, beste Noël en andere opiniemakers.

Vroeger was dat anders. Robbe De Hert vertelde me ooit dat een buitenlandse collega-regisseur hem ooit vroeg: ‘U komt uit België? Dat is daar waar de mensen op straat kakken.’ Robbe wist niet waar hij het over had. Tot hij op oude Vlaamse filmbeelden inderdaad urinoirs en pispaleizen zag staan. Ze zijn allemaal verdwenen in naam van de vooruitgang.

In 2011 stuurde de Antwerpse afdeling van de N-VA een folder rond met de boodschap dat dat een schande was. Moedig vond ik dat. Eindelijk mocht dat thema uit de – excusez le mot – pipi-en-kakahoek. Mensen met de ziekte van Crohn danken u. Stem op De Wever en alles wordt anders.

Maar helaas, het werd nog slechter. Vorig jaar vroeg ik aan zijn administratie hoeveel openbare toiletten er zijn in Antwerpen. Het hallucinante antwoord: drie betalende, klassieke wc’s. Dat is één toilet voor 176.301 inwoners, toeristen niet meegerekend. Daarnaast zijn er nog twintig gratis urinoirs voor mannen, en kan iedereen in de openbare gebouwen terecht tijdens de werkuren. Zelfs de honden zijn beter af in de koekenstad: die hebben 86 hondenloopzones waar ze hun gevoeg kunnen doen. Op de rest van de parking is de toestand niet veel beter.

Er zijn nu wat vage plannen om er een paar bij te voegen, maar voorlopig is daar weinig van te merken. Of toch: er liggen nu overal menselijke drollen in de stad van De Wever, dat lazen we deze zomer nog in Knack. En we zien het elke dag: ze zijn niet alleen van daklozen, maar ook van toeristen en toevallige wandelaars. Zelfs zijn eigen stadspersoneel heeft geen toilet in het stadspark.

Daarom was die Instagramfoto niet alleen geestig, maar ook bijzonder triest: De Wever pocht met zijn eigen wanbeleid.