Belgisch leger gaat ‘achterhaalde’ aanwervingscriteria versoepelen

Het Belgisch leger hervormt de selectieprocedure wegens ‘niet meer aan de huidige situatie aangepast’, aldus defensieminister Ludivine Dedonder (PS). Staan onder meer ter discussie: de strenge oogvereisten voor piloten.

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

Bij Defensie is al een tijdje een gigantische rekruteringscampagne bezig. Nu wil Defensie de selectieprocedure ook moderniseren. Zo zullen de medische vereisten voor militairen in spe worden versoepeld. Volgens Dedonder zijn de criteria niet meer aan de huidige situatie aangepast, waardoor Defensie geïnteresseerde mensen nu moet weigeren, terwijl de reden ervoor soms al achterhaald is. Werkgroepen bestuderen daarom de verschillende criteria in het licht van ‘de medische vooruitgang van de voorbije jaren’.

Ook worden de Belgische criteria vergeleken met die van de buurlanden en eventuele vereisten die de NAVO oplegt. Neem nu de zeer strenge oogvereisten om piloot te worden bij de Belgische luchtmacht. Experts gaven eerder al aan dat de lat bij ons veel hoger ligt dan in verschillende buurlanden. Maar er wordt ook naar gehoorproblemen gekeken. Kandidaat-militairen met diabetes zijn vandaag nog ‘uitgesloten van het militaire ambt’, maar ook zij zullen straks bepaalde militaire functies kunnen opnemen.