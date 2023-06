‘Belachelijke roddels’ zijn volgens Conner Rousseau ‘zever in pakskes’

Voor de camera’s van VTM en VRT heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau woensdag voor het eerst meer uitleg gegeven over de melding van grensoverschrijdend gedrag die tegen hem werd ingediend en die door het parket is geseponeerd.

Dat er nog een tweede zaak zou zijn, heeft hij naar eigen zeggen moeten lezen in de pers, maar in ieder geval werd hij er nog niet over gecontacteerd. “Ik heb nog niets gehoord dat op iets slaat. Alleen belachelijke roddels, zaken die uit hun context getrokken worden, zever in pakskes”, zegt hij.

Vorige week donderdag plaatste Rousseau een opvallend filmpje op zijn sociale media, waarin hij aankondigde op mannen en vrouwen te vallen. Hij zei te hopen dat hij door die boodschap wat met rust gelaten zou worden. “Ik voel mij opgejaagd wild, omdat heel veel mensen daarover speculeren”, klonk het.

Meteen werd de link gelegd met een melding wegens grensoverschrijdend gedrag die tegen hem liep, maar die werd geseponeerd. “Er is één aangifte geweest”, bevestigt Rousseau nu. “Ik ben daarover ondervraagd, dat is onderzocht, en geseponeerd wegens geen feiten.”

Rousseaus advocate Christine Mussche gaf vorige week aan dat er “blijkbaar ook in Antwerpen een zaak aangebracht werd met eveneens volstrekt onjuiste bewering”, maar dat zij en Rousseau daar nog niet formeel over ingelicht werden.

Nu zegt Rousseau nog steeds niet gecontacteerd te zijn over een tweede zaak. “Als jullie het nodig vinden om aan een persoonlijk, een heel eerlijk kwetsbaar verhaal roddels te linken, dan is dat jullie keuze”, werpt hij de twee journalisten voor de voeten.

Rousseau zegt recht in zijn schoenen te staan. “We zullen zien wanneer voor mij eindelijk ook de rust een beetje terugkeert.”