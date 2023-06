Had Conner Rousseau ook kunnen zwijgen over zijn geaardheid?

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau worstelt met zichzelf en zijn geaardheid, zo liet hij weten via een video op YouTube. Een tekens des tijds of toch typerend voor het merk ‘Conner’?

Wij Belgen – of Vlamingen, zo u wil – kloppen zich graag op de borst over onze progressieve ingesteldheid. Wellicht terecht. Toen Elio Di Rupo (PS) van 2011 tot 2014 de eerste homoseksuele premier van het land werd, was zijn seksuele geaardheid amper een issue. Ditto voor Petra De Sutter (Groen), de eerste trans minister. Dat wordt nog steeds haast nooit benoemd, op vuilspuierij op sociale media na.

Meer nog, zowel Di Rupo als De Sutter blijft zelf ver weg van het politiek inzetten van hun persoonlijkheid. Toen De Sutter eind 2020 een award in ontvangst nam voor meest ‘lgbt+-vriendelijke mediapersoonlijkheid’ toonde ze zich tevreden, maar voegde er meteen aan toe ‘dat het beter zou zijn mocht deze award niet eens bestaan.’

En toch. Blijkbaar voelde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, de rijzende ster aan het Vlaamse politieke firmament, de noodzaak om van zijn worsteling over zijn geaardheid een evenement te maken.

Binnen de Wetstraat deed de roddel de ronde dat Rousseau zijn aankondiging tot in de verkiezingscampagne zou bewaren. Zedige concurrenten klaagden nu al, zonder enige concrete aanwijzing daarvoor, dat hij zoiets gevoeligs zou inzetten in volle campagne. ‘Schande.’

Ook in dat geval had hij het ergens terloops kunnen zeggen. In een interview met Dag Allemaal, op De Afspraak of – natuurlijk – als @kingconnah op Instagram. Niet dus. De Vooruit-voorzitter laat zijn hoogst persoonlijke nieuws begeleiden met een voor België ongeziene mediaproductie. Geïnterviewd door de bekende journalist en mediapersoonlijkheid Eric Goens, als ware hij prins Harry die mocht aanschuiven bij Oprah Winfrey.

Zegt dat meer over Conner Rousseau of over de politieke zeden van vandaag?

Paparazzi

Uiteraard is de 30-jarige Rousseau een kind van zijn tijd. Dankzij allerlei sociale media én een mediaomgeving met minder terughoudendheid is de kans groot dat intieme details over het privéleven op de straatstenen belanden. Bovendien is Conner Rousseau een merk dat zijn partij overstijgt. Op zijn persoonlijke website conner.be (let op de bewoording) is er van ‘Vooruit’ weinig te bespeuren.

Maar blijkbaar vinden we de geaardheid van een politicus/BV dan toch interessant genoeg. Er werd wel degelijk over die van Rousseau gespeculeerd. Blijkbaar werd de sociale druk te groot. ‘Ik voelde me opgejaagd wild’, aldus Rousseau. Er leek geen andere keuze meer dan Vlaanderen toe te spreken via Eric Goens.

Of was die keuze er toch? Vlaanderen is Groot-Brittannië niet. Tabloids die naam waardig zijn er niet, onze paparazzi zijn koorknapen vergeleken met die van over het Kanaal. Wie zijn privéleven privé wil houden, die slaagt daarin. Een recente persoonlijke aankondiging toont dat ook. Met de drie woorden ‘Dit is ze’ kondigde voorzitter Sammy Mahdi (CD&V) zijn relatie met partijgenote Nawal Farih aan. Een tijdje later vertelde diezelfde Farih in Humo hoe ze op Valentijn een mini-Sammy kreeg, ‘een knuffelbeest met zijn gezicht erop’. Dat zijn eigen keuzes.

Was het de oplopende maatschappelijke druk die Rousseau tot zijn filmpje noopte? Of spelen er toch electorale redenen mee? Enkel de socialist kan die vraag beantwoorden.