‘Bart De Wever doet nog altijd alsof hij in geen tijd premier zal worden van een zakenkabinet’

Waarom regeringsonderhandelingen in België tegenwoordig een jaar duren.

‘Schrijf dat op: criminele waanzinnigheid’, zei Bart De Wever (N-VA) vorige week tijdens een interview tegen twee journalisten van De Tijd. Terwijl ze dat vervolgens ook letterlijk deden, vergaten ze helaas te vragen wat hij daar precies mee bedoelde. Het is in België voorlopig niet echt de gewoonte dat politici elkaar beschuldigen van criminaliteiten. De Wever had het over Paul Magnette.

De PS-voorzitter ziet zichzelf het liefst als intellectueel die graag al eens een ideetje lanceert. Onlangs zei hij in Knack een voorstander te zijn van agrowth (‘de afwezigheid van economische groei’), een van de flodders waar De Wever blijkbaar graag een onderzoeksrechter op had gezet. Bij De Tijd zijn ze daar uiteraard evengoed niet zo’n fan van, maar ‘criminele waanzinnigheid’? ‘Lock him up?’ was een prima bijvraag geweest.

Het zal wel weer campagnetaal zijn geweest, waarvan we horen te weten dat die niet echt betekent wat ze betekent.

Iedereen weet ondertussen dat er in België voor en na de campagne helemaal niet zo heel veel verandert.

Ondertussen doet De Wever nog altijd alsof hij na die campagne – dik tegen zijn zin weliswaar, maar kom – in geen tijd premier zal worden van een zakenkabinet, naar alle waarschijnlijkheid mét de PS. Misschien liepen er in de Nekkerhal in Mechelen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de N-VA nog een paar militanten rond die daar daadwerkelijk in geloven, maar iedereen weet ondertussen dat er in België voor en na de campagne helemaal niet zo heel veel verandert. N-VA’ers vinden Paul Magnette stilaan echt crimineel waanzinnig, of misschien al wel waanzinnig crimineel, net zoals veel PS’ers trouwens even dogmatisch over de N-VA denken.

Na 9 juni beginnen we daardoor wellicht voor de derde keer in minder dan vijftien jaar aan regeringsonderhandelingen die meer dan een jaar duren. In die periode staan de uithalen niet in weekendinterviews, maar in ‘off the records’ van aan de onderhandelingstafel. Het hoort ondertussen bij de Belgische variant van democratie, niemand die er nog van opkijkt. Groen en Ecolo stelden dit weekend voor om de koning zijn rol tijdens de regeringsonderhandelingen af te nemen en aan de Kamer te laten. Mocht de arme man weleens denken dat het allemaal echt aan hem ligt dat zulke onderhandelingen in dit land maanden en maanden duren: dat is geenszins het geval.