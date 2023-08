De Moor laat geen alleenstaande mannen meer toe in asielopvang: ‘Extreem problematisch’, vind Gilkinet

Alleenstaande mannen krijgen tijdelijk geen opvang meer in het netwerk van Fedasil. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Ze wil daarmee vermijden dat gezinnen met kinderen op straat terechtkomen. Bij de Brusselse regering, maar ook bij coalitiepartner Ecolo klinkt er kritiek.

Volgens de Moor is er de laatste dagen een sterke stijging merkbaar van het aantal gezinnen dat asiel aanvraagt. Alle beschikbare plaatsen worden nu voor hen voorbehouden, zegt ze.

De asiel-en migratiediensten in ons land kampen al maanden met een tekort aan opvangplaatsen. Kwetsbare personen zoals minderjarigen en gezinnen met kinderen kregen in die context al voorrang, waardoor alleenstaande mannen in de praktijk al vaak lang moesten wachten op een plaats in het netwerk.

De Belgische staat is volgens het Federaal Migratiecentrum Myria al meer dan 7.000 keer veroordeeld omdat de asielopvang in ons land tekortschiet. Dat resulteerde in talloze dwangsommen, maar de Moor weigert die te betalen.

Voor Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten, bevestigt de Moor dus een situatie die in de praktijk al lang bestaat. Dat maakt het echter niet minder ernstig. “Dit is absoluut niet conform met het internationaal of het Belgisch recht. Er moet opvang voorzien worden voor iedereen”, zegt ze.

Bovendien klopt het volgens Verstrepen niet dat alleenstaande mannen minder kwetsbaar zouden zijn en kan het niet dat een hele groep zomaar wordt uitgesloten van opvang. “Ook alleenstaande mannen kunnen het slachtoffer zijn van geweld en misbruik. Als opvang in uitzonderlijke gevallen niet lukt, moet er geval per geval worden bekeken wie het meest kwetsbaar is.”

De maatregel bewijst daarnaast dat de migratiedeals die de Europese Unie met Tunesië en eerder ook Turkije heeft gesloten, niet werken, zegt Verstrepen. De Liga voor Mensenrechten pleit ervoor om legale migratiekanalen zoals arbeidsmigratie uit te breiden, zodat minder migranten genoodzaakt zijn een asielaanvraag in te dienen.

Voor N-VA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is er geen verschil met het dagelijkse quotum van vijftig aanvragen per dag dat hij destijds invoerde en waarvoor hij door de Raad van State werd teruggefloten. Bovendien komt de Moor te laat met haar maatregel, vindt hij. “België is onder de Vivaldi-regering verworden tot het putje van het Europees asielbad. En als kers op de cynische taart wordt de rechtsstaat dagelijks geschonden door diegenen die het allemaal beter gingen aanpakken. Wat een pijnlijke mislukking.”

Gilkinet noemt noodmaatregel de Moor “extreem problematisch”

Minister van Mobiliteit en Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet noemt het "extreem problematisch" en "onaanvaardbaar" dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) de opvang van alleenstaande mannen in het asielnetwerk van Fedasil tijdelijk opschort. Dat laat hij weten in een reactie aan Belga.

De Moor kondigde eerder op de avond aan dat alleenstaande mannen tijdelijk niet meer worden opgevangen om alle beschikbare plaatsen voor te behouden aan gezinnen met kinderen. Het aantal gezinnen dat asiel aanvraagt zit de laatste dagen immers in de lift, zegt ze.

Maar de maatregel wekt wrevel bij de Franstalige groenen. De aankondiging is "extreem problematisch", zegt Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet. "Die optie is niet aanvaardbaar. We moeten uiteraard verzekeren dat kinderen en vrouwen degelijke opvang krijgen, maar de federale staat moet zijn verplichtingen nakomen jegens alle asielaanvragers", vindt hij.

Ook de Brusselse regering reageert kritisch op de aankondiging van de Moor. “Het federale niveau wijst nog maar eens zijn verplichting om alle asielaanvragers op te vangen van de hand”, zegt DéFI-minister Bernard Clerfayt op Twitter. “De regering De Croo laat duizenden asielzoekers in de Brusselse straten en stations ronddwalen.” Volgens Ecolo-minister Alain Maron zal de beslissing een een stijging van het aantal daklozen in Brussel teweegbrengen. “De federale regering moet haar nationale en internationale verplichtingen opnemen.”

