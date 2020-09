De federale politie werkt aan een nieuwe dienst die klokkenluiders moet helpen om misstanden op hun dienst of in hun korps aan te klagen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen donderdag.

'Politiemensen die met dilemma's of kwesties zitten over misstanden in hun korps en daar niet bij hun overste of collega's voor terechtkunnen, zullen voortaan bij de laagdrempelige vertrouwensdienst kunnen aankloppen, om die zaken aan te klagen', luidt het bij de federale politie. 'De dienst van vertouwenspersonen wordt ingebed in de Integriteitsdienst, die direct aan de commissaris-generaal rapporteert.'

De federale politie ontkent dat het om een kliklijn gaat. 'Een fundamenteel probleem bij de politie is de collegialiteit die soms uitmondt in valse loyauteit en/of schrik voor represailles van collega's of directe leidinggevenden, betrokken bij een integriteitsproblematiek. Dat moeten we aanpakken met deze dienst.'

In eerste instantie zullen drie mensen de dienst bemannen. 'Zij zijn telefonisch bereikbaar buiten de normale hiërarchische keten om. Er wordt nog meer personeel opgeleid om als vertrouwenspersoon dienst te doen. Bedoeling is dat dit op termijn een landelijk uitgebouwd netwerk wordt binnen de federale politie.'

Het initiatief is geen gevolg van de zaak-Chovanec en stond al langer in de steigers.

