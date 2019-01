Philippe De Backer (Open VLD) zegt politiek vaarwel

Het partijbestuur van de liberalen kwam donderdagochtend samen om de lijsttrekkers voor de verkiezingen van 26 mei te bekrachtigen. Maar de Antwerpse Kamerlijst moet het voorlopig zonder kopman of -vrouw stellen. Voorzitster Gwendolyn Rutten had huidig minister Philippe De Backer de vraag gesteld, maar hij besliste 'enkele uren geleden' pas om daar toch niet op in te gaan.

'Ik keer terug naar mijn eerste liefde van wetenschap en ondernemerschap, en zal dus niet op een lijst staan in mei', kondigde een emotionele De Backer aan. Hij zegt ook zijn plaats in de Antwerpse gemeenteraad vaarwel. De Backer benadrukte dat het om een 'persoonlijke beslissing' gaat, die losstaat van de speculatie over de liberale lijsttrekker in Antwerpen.

'Ik ben een trotse Open VLD'er, ik heb altijd heel graag aan politiek gedaan, maar op een bepaald moment moet je ook eerlijk zijn met jezelf. Het was een heel moeilijke beslissing', zei hij.

De Backer blijft nog tot de verkiezingen op post in de regering van lopende zaken, 'met de passie die mij denk ik eigen is'.

Door de onverwachte beslissing van De Backer moeten de liberalen het in Antwerpen voorlopig zonder lijsttrekker stellen. Die keuze valt later, zei voorzitster Rutten.