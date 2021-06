De Vlaamse regering houdt maandag een extra ministerraad over de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Ze nodigt daar ook afvalstoffenmaatschappij OVAM uit.

'OVAM wordt uitgenodigd om uit te leggen hoe zij de afgelopen twintig jaar met dit dossier is omgegaan', is vrijdag te horen bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De afvalstoffenmaatschappij is vrijdag karig met informatie, maar wil maandag wel met een volledig beeld naar de regering stappen. 'In 2006 werd een eerste beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd', zegt Jan Verheyen van OVAM. 'Toen werd er een eerste keer over PFOS gesproken, maar er waren toen nog geen normen voor de toelaatbaarheid.' Die kwamen er later wel, maar waren een stuk toleranter dan vandaag. In 2018 werden de normen verstrengd en daarom kreeg 3M een jaar later een nieuw bodemonderzoek opgelegd. Of er fouten zijn gemaakt binnen de organisatie, wil Verheyen vrijdag niet kwijt.

Parlement niet vervroegd bijeen

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement komt niet vervroegd samen over het PFOS-dossier. Er komt volgende week woensdag wel een actualiteitsdebat, meldt het kabinet van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans.

Vlaams Belang had om een vervroegde bijeenkomst gevraagd. 'De openlijke ruzie binnen de Vlaamse regering, uitgevochten voor de camera's van journalisten, geeft aan dat er geen enkele samenhang meer is in de regeringsploeg', zei fractieleider Chris Janssens. Een actualiteitsdebat kon volgens hem daarom niet wachten tot woensdag. De vraag om een vervroegde bijeenkomst werd gesteund door Vooruit en Groen, maar niet door de meerderheidspartijen.

