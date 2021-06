Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelde woensdag een parlementaire onderzoekscommissie voor in de zaak rond de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Haar coalitiepartners wisten van niets. Vlaams minister-president en partijgenoot Jan Jambon noemt haar nu 'te voortvarend'. Maar 'de positie van minister Zuhal Demir binnen de regering staat niet ter discussie'.

'De demarche die minister Demir heeft afgelegd was niet doorgesproken en ze is in deze te voortvarend geweest', dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdag gezegd voor de start van de Vlaamse ministerraad. Zijn partijgenote en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verraste woensdag door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden.

De discussie over de PFOS-problematiek laaide afgelopen woensdag hoog op in het Vlaams Parlement. Minister Demir suggereerde dat het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie in het leven zou roepen om de historiek in het dossier van de PFOS-vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht te onderzoeken. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast.

Na afloop van de ministerraad legde Jambon nog een korte verklaring af: 'De positie van minister Zuhal Demir (N-VA) binnen de regering staat niet ter discussie.'

Ook CD&V-minister Hilde Crevits reageerde scherp. 'Wat er mij toch van het hart moet, dat is dat mevrouw Demir straks twee jaar minister is en op onze Vlaamse regering op geen enkel moment dit dossier heeft geproblematiseerd', zei ze.

Maandag volgt er een extra ministerraad over de PFOS-vervuiling.

'Hadden we de piste van de onderzoekscommissie vorige week in de regering besproken, had dat gerust een piste kunnen zijn die we in overweging hadden kunnen nemen. De bezorgdheid die minister Demir heeft, is uiteraard de bezorgdheid van ons allemaal', stelt minister-president Jambon. Hoe het nu verder moet wordt vrijdag besproken op de Vlaamse ministerraad, maar Jambon verduidelijkte nog eens dat hun medewerking volledig ter beschikking staat van het parlement en ze de problemen zo goed mogelijk willen oplossen.

'We hebben een specialist aangeduid die opdrachthouder is en het mandaat heeft gekregen om samen met alle diensten alles te doen wat nodig is in dit dossier. Debatten over het verleden moeten we overlaten aan het parlement', aldus Jambon.

Jan Jambon (N-VA) op 11 juni 2021. © Belga

Minister van Leefmilieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft vrijdag voorafgaand aan de Vlaamse ministerraad haar initiatief verdedigd om een onderzoekscommissie te vragen naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. 'Te voortvarend na 20 jaar?', kaatst ze de bal terug op de vraag of haar demarche over de problematiek niet beter was doorgesproken met de andere Vlaamse regeringsleden.

'Ik denk dat de essentie van de zaak de gezondheid van de inwoners is. Als minister van Leefmilieu gaat het daarom. Ik denk dat het logisch is dat je na 20 jaar wel antwoorden wil op heel wat vragen. Ik heb begrepen dat iedereen heel bezorgd is, maar het is ook een zaak die 20 jaar aansleept en daar moet duidelijkheid over komen', zegt minister Demir.

Haar collega's in de Vlaamse regering uiten ook hun bezorgdheid over de gezondheid van de inwoners van Zwijndrecht. 'We zijn met het bestuur in Zwijndrecht in overleg om te kijken welke bijkomende gepaste maatregelen er genomen kunnen worden', vertelt minister Wouter Beke (CD&V).

Maar er is bij minister Hilde Crevits (CD&V) ook verbazing dat het dossier nu pas op tafel komt. 'Wat me van het hart moet is dat mevrouw Demir straks twee jaar minister is en dat ze op geen enkel moment dit dossier geproblematiseerd heeft', vindt Crevits.

Bij die andere Vlaamse regeringspartij, Open VLD, lieten ze gisteren al verstaan dat ze achter het initiatief van de onderzoekscommissie staan. Dat standpunt is nog niet veranderd, stelt minister Bart Somers (Open VLD). Al is ook hij verbaasd. 'Van mij mag er een onderzoekscommissie komen. Wat mij verbaast is dat er in die anderhalf jaar nooit is aangeklaagd dat het een ernstig dossier is. Vorige week vrijdag is er over gepraat en was er geen enkel signaal dat er een ernstig probleem is', verklaarde Somers.

