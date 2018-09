Peumans vraagt parlementsleden hun werk verder te zetten ondanks verkiezingen

Het laatste jaar van een legislatuur is altijd een atypisch parlementair jaar, maar door de combinatie van lokale verkiezingen op 14 oktober 2018 en regionale verkiezingen op 26 mei 2019 wordt het wellicht een extra kort parlementair werkjaar. Die twee stembusslagen zullen van veel politici, ook in het Vlaamse halfrond, tijd en energie vragen. Maar dat mag volgens voorzitter Peumans niet leiden tot een werkloos of uitbollend parlement.

'Ik wil u vragen dat u allemaal op professionele wijze tot de slotdag van uw mandaat precies datgene doet waarvoor de Vlaamse burger u in 2014 verkozen heeft: om hem of haar te vertegenwoordigen', aldus Peumans. In wat normaal gezien zijn laatste openingstoespraak als parlementsvoorzitter was, herhaalde Peumans ook het belang van een sterk parlement. Volgens hem staan de parlementaire democratieën in verschillende Europese landen 'onder druk'. 'Daarom is het precies uw taak om op te komen voor de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de wetgevende macht'.

Peumans kan in het laatste jaar van de regeerperiode ook het parlement zelf in de kijker zetten. Zo opent op 15 november het nieuwe interactieve bezoekerscentrum in de Lokettenzaal. De officiële opening is voor 15 november en het weekend nadien (17 en 18 november) gooit het parlement de deuren open voor de bezoekers.