Live Bourgeois stelt regeringsplannen voor in Septemberverklaring

14:46

'Begroting gebouwd op ambitie om te excelleren'

'Dat Vlaanderen er vandaag beter voor staat dan vier jaar geleden, is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. We moeten de ambitie hebben om tot de Europese uitblinkers te behoren in alle maatschappelijke domeinen. Op die ambitie om te excelleren is de begroting gebouwd.'

'De begroting is voor het derde jaar op rij in evenwicht,' klopt Bourgeois zichzelf op de borst.

'Het is een ambitieuze begroting, een gezonde begroting, zodat de volgende regering over extra investeringsruimte kan beschikken. We realiseren integraal het beloofd groeipad met 500 miljoen euro voor ons welzijnsbeleid en onze economie.'