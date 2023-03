Pensioenextra’s gewezen Kamervoorzitters: Rekenhof stort zich op de zaak

Het Rekenhof gaat de bedrijfsvoering in de Kamer van Volksvertegenwoordigers doorlichten. Dat zou onafhankelijker zijn dan een interne onderzoekscommissie, is woensdag overeengekomen op het Bureau van de Kamer

De regeling waardoor twee gewezen Kamervoorzitters en acht hoge ambtenaren jarenlang bijkomende vergoedingen kregen bovenop hun pensioen, wordt ook definitief herzien, en er worden bijkomende juridische stappen overwogen, vernam persagentschap Belga uit goede bron.

De Kamer is sinds begin maart in de ban van de pensioenextra’s, een soort uittredingsvergoeding waar de voormalige Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke en acht hoge ambtenaren jarenlang op konden rekenen bovenop hun pensioen. Volgens juridische adviezen die de Kamer opvroeg gaat de regeling in tegen de wet-Wijninckx omdat de betrokkenen het maximumplafond voor overheidspensioenen zouden overschrijden.

Goed doel

Het Bureau van de Kamer kwam woensdag opnieuw samen over de kwestie. Volgens een goede bron is beslist om de regeling definitief te herzien, maar ook om het Rekenhof om een audit naar de bedrijfsvoering in de Kamer te vragen. Oppositiepartij PVDA vroeg om een onderzoekscommissie, maar een extern onderzoek zou onafhankelijker zijn, is de redenering.

Er worden daarnaast ook bijkomende juridische stappen onderzocht. Wat de uitgekeerde bedragen betreft is afgesproken om te recupereren ‘wat kan en moet gerecupereerd worden’. De Croo liet eerder al weten dat hij de bedragen aan een goed doel zou schenken