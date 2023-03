Parlement keurde pensioenextra’s De Croo en Bracke jaar na jaar goed: ‘Is er iemand die de begroting ook léést?’

De duizenden euro’s extra die twee voormalige Kamervoorzitters bovenop hun pensioen ontvangen worden al jarenlang goedgekeurd door het parlement. Bovendien staan de bedragen openlijk en goed leesbaar in de begrotingsdocumenten. Dat zegt expert Herman Matthijs (UGent/VUB).

Het staat er open en bloot, op bladzijde 15 van de toelichting bij de begroting van de Kamer voor dit jaar: ‘Twee gewezen voorzitters van de Kamer hebben recht op een vergoeding als gewezen voorzitter van de Kamer.’ Meer nog: het bedrag staat erbij vermeld: ‘Rekening houdend met de geplande indexering bedraagt het te voorziene bedrag voor 2023: 103.000 euro.’

De bedragen van dit jaar en de afgelopen jaren staan dus nog altijd in de tabellen, netjes geïndexeerd. In de sectie ‘Vergoedingen voor gewezen leden’ staat er een aparte lijn voor ‘gewezen voorzitters en weduwes’. Ook daar wordt het bedrag van 103.000 euro vermeld.

Het bedrag wordt verdeeld tussen gewezen Kamervoorzitters Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA). Door zijn anciënniteit heeft De Croo wel recht op meer dan Bracke: naar schatting zo’n 5000 euro bruto per maand extra boven op zijn pensioen. Bij Bracke zou het om ongeveer de helft daarvan gaan.

Uit de begroting van de Kamer. Let op code A60300.

‘Zwarte dag’

Volgens begrotingsexpert Herman Matthijs (UGent/VUB), die over de kwestie ook een opiniestuk in Knack schreef, wijst dat erop dat de consternatie van woensdag op z’n zachtst gezegd vreemd was. De commotie kwam er nadat was gebleken dat acht ambtenaren en gewezen Kamervoorzitters Siegfried Bracke en Herman De Croo al jarenlang extra’s boven op hun pensioen krijgen. Die constructie zou illegaal kunnen zijn wanneer de extra’s ervoor zorgden dat het wettelijke pensioenplafond voor ambtenaren werd overschreden.

Groen-parlementslid Kristof Calvo sprak van een ‘zwarte dag voor de democratie’. Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-Kamerfractie, vraagt een juridisch onderzoek dat ‘tot op het bot gaat’.

‘De Kamercommissie Comptabiliteit, het Bureau van de Kamer én de 150 Kamerleden hebben de begroting jaar na jaar goedgekeurd’, zegt Matthijs. ‘Léést iemand die teksten wel?’

Bovendien vindt Matthijs het opvallend dat De Croo en Bracke belastingen hebben betaald op de extra inkomsten. ‘Ook de belastingdienst heeft dus jarenlang niets opgemerkt?’ zegt hij. Al sluit de begrotingsexpert niet uit dat de uitbetaling alsnog wettig gebeurde.

‘De echte opdracht bestaat erin te achterhalen wie het systeem destijds heeft opgemaakt en wat er precies in de voorwaarden stond’, aldus Matthijs. De constructie zou naar verluidt al een kwarteeuw bestaan.

Voor alle duidelijkheid: de begroting maakt geen gewag van de acht ambtenaren die in opspraak komen, enkel van de twee ex-Kamervoorzitters.

Herman De Croo, de vader van premier Alexander De Croo (Open VLD), reageerde via zijn partij al dat hij het geld zal terugbetalen indien er iets onwettigs is gebeurd.