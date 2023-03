Parlement vordert omstreden pensioenextra’s terug

De Kamer gaat de omstreden pensioensupplementen terugvorderen die oud-Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke de afgelopen tien jaar hebben ontvangen, net als die van acht hoge ambtenaren.

Dat heeft het Bureau van de Kamer woensdag beslist. Het parlement zal zich ook benadeelde partij stellen bij het parket.

De pensioenextra’s kwamen enkele weken geleden aan het licht en veroorzaakten heel wat ophef. Intussen blijkt uit analyses van advocatenbureaus dat die onregelmatig tot stand zijn gekomen, omdat ze niet door de juiste instantie werden beslist, maar ook dat door die supplementen het wettelijk plafond voor de pensioenen werd overschreden, zoals vastgelegd in de Wet-Wijninckx.

Tien jaar

Het Bureau van de Kamer besliste woensdagmiddag de supplementen terug te vorderen, maar voor een periode van tien jaar. Een van de advocatenbureaus had immers aangegeven dat meer terugvorderen niet zou kunnen, omwille van de verjaring. De betrokkenen krijgen wel eerst de kans vrijwillig terug te storten, zoals Herman De Croo eerder al deed. Gebeurt dat niet, dan zullen de procedures worden opgestart. Volgens een partij is beslist alles terug te vorderen wat juridisch zeker terugvorderbaar is. Wellicht zal daarvoor maar tien jaar kunnen worden teruggegaan, maar als meer mogelijk is, zal dat gebeuren, luidt het.

Daarnaast zal de Kamer zich dus ook benadeelde partij stellen, om op die manier haar rechten te vrijwaren. Dat betekent dat de Kamer zich kan laten informeren over de vooruitgang van het dossier. Voorlopig stelt ze zich dus geen burgerlijke partij, maar dat hoort tot de mogelijkheden mocht het effectief tot een strafvervolging komen.