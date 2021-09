Een wolf heeft opnieuw een pony doodgebeten in Meeuwen (Oudsbergen), zo meldt TV Limburg. 'Het gaat om een wolvenaanval. Daar moeten we niet aan twijfelen', zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Twee weken geleden werden in Meeuwen al twee shetlandpony's en een jonge koe doodgebeten aangetroffen. Woensdag werd een doodgebeten pony teruggevonden in de Weidestraat in Meeuwen.

'Het dier is versleept en de darmen en ingewanden zijn eruit gevallen. Dat is exact wat een wolf doet, want de darmen en ingewanden eet hij niet, omdat die vol gras zitten', legt Loos uit. 'Het moet ter plaatse onderzocht worden en er worden DNA-stalen afgenomen, maar dit gaat gewoon door wolven zijn.'

Beschermd

Welkom Wolf benadrukt dat al het kwetsbaar vee beschermd moet worden. 'Als je dieren onbeschermd in een wei zet, kan de wolf gewoon onder de prikkeldraad door lopen. Als mensen de dieren niet beschermen, heeft de wolf daar een walking dinner. Al het kwetsbaar vee - of ze nu jong, klein of ziek zijn - gaat dan gepakt worden', zegt Loos.

'De boeren daar willen dat maar niet begrijpen. Eigenaars van pony's moeten beseffen dat ze de dieren moeten beschermen. Dat is wel nieuw, maar het verschil tussen een pony en schaap is ook niet zo groot. Op onze site is uitvoerig uitgelegd hoe ze de dieren kunnen beschermen.'

Antiwolfcampagne

De wolf zal immers niet verdwijnen uit ons land, stelt Loos. 'Burgemeester Marco Goossens maakt de mensen wijs dat de wolf gaat verwijderd worden, maar dat gaat niet gebeuren.'

'CD&V en de burgemeester jutten de mensen op om hun dieren niet te beschermen. Ze bewijzen de inwoners daar echt geen dienst mee. Het gaat om een gecoördineerde actie van CD&V-burgemeesters, die politieke spelletjes op kap van de wolf en ook de burgers spelen', besluit Loos.

