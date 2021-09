Er zijn op korte tijd 170 aanvragen ingediend voor het plaatsen van wolfwerende omheiningen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Tinne Rombouts (CD&V) en Steven Coenegrachts (Open Vld).

Naar aanleiding van recente incidenten met wolven dringen coalitiepartners CD&V en Open Vld aan op extra maatregelen. Minister Demir zegt dat het bestaande protocol wordt geëvalueerd en dat er op 12 oktober een nieuw overleg komt met alle betrokkenen.

Vorige week zijn in een wei in het Limburgse Oudsbergen twee shetlandpony's gedood door een of meer wolven. Het incident deed het debat over de plaats van de wolf in onze samenleving stevig oplaaien. Landbouworganisaties als Boerenbond vroegen zich luidop af of er in Vlaanderen wel plaats is voor de wolf. De organisatie noemde het wolvenplatform, het brede overlegorgaan over de wolvenkwestie, "een maat voor niets". Vrijdag wordt in Oudsbergen zelfs een fakkeltocht tegen de wolf gepland.

De discussie kreeg vandaag/dinsdag een verlengstuk in het Vlaams Parlement. Coalitiepartners CD&V en Open Vld dringen bij minister Demir aan op extra maatregelen. "Er is angst op het terrein", aldus CD&V-parlementslid Tinne Rombouts. Zij wil dat de minister verder kijkt dan de preventieve maatregelen zoals het plaatsen van wolfwerende omheiningen.

Rombouts pleit ervoor om eventueel te werken met zenders en een waarschuwingssysteem of om te onderzoeken of de wolf niet kan verwijderd of verplaatst worden. Haar partijgenoot Jo Brouns stelt dan weer voor om het domein van de wolf zelf af te rasteren.

Ook Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts vindt dat er "dringend alternatieven moeten onderzocht worden om het draagvlak voor de wolf te versterken".

Minister Demir betreurt de "polarisatie" rond het dossier. "Dat komt niemand ten goede, zeker niet de mensen in het betrokken gebied", zei de N-VA-minister. Zij belooft werk te maken van een evaluatie van het wolvenprotocol en op 12 oktober is er een nieuw overleg met alle betrokkenen gepland. Verschillende voorstellen zijn volgens haar ook gewoon niet haalbaar. "Men stelt voor om het gebied van de wolf te omheinen, maar dat is niet wettelijk. Dat mag niet. En wat ga je dan doen als er een wolf vanuit Duitsland of Nederland bijkomt?".

De wolf verplaatsen of verwijderen kan volgens minister Demir ook enkel als alle preventieve maatregelen genomen zijn. "Maar in het betrokken gebied heeft nog maar 9 procent een wolfwerende omheining", aldus Demir.

De aandacht van de voorbije week heeft er volgens haar wel voor gezorgd dat er 170 aanvragen voor zo'n wolfwerende omheining zijn ingediend.

Naar aanleiding van recente incidenten met wolven dringen coalitiepartners CD&V en Open Vld aan op extra maatregelen. Minister Demir zegt dat het bestaande protocol wordt geëvalueerd en dat er op 12 oktober een nieuw overleg komt met alle betrokkenen.Vorige week zijn in een wei in het Limburgse Oudsbergen twee shetlandpony's gedood door een of meer wolven. Het incident deed het debat over de plaats van de wolf in onze samenleving stevig oplaaien. Landbouworganisaties als Boerenbond vroegen zich luidop af of er in Vlaanderen wel plaats is voor de wolf. De organisatie noemde het wolvenplatform, het brede overlegorgaan over de wolvenkwestie, "een maat voor niets". Vrijdag wordt in Oudsbergen zelfs een fakkeltocht tegen de wolf gepland. De discussie kreeg vandaag/dinsdag een verlengstuk in het Vlaams Parlement. Coalitiepartners CD&V en Open Vld dringen bij minister Demir aan op extra maatregelen. "Er is angst op het terrein", aldus CD&V-parlementslid Tinne Rombouts. Zij wil dat de minister verder kijkt dan de preventieve maatregelen zoals het plaatsen van wolfwerende omheiningen. Rombouts pleit ervoor om eventueel te werken met zenders en een waarschuwingssysteem of om te onderzoeken of de wolf niet kan verwijderd of verplaatst worden. Haar partijgenoot Jo Brouns stelt dan weer voor om het domein van de wolf zelf af te rasteren. Ook Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts vindt dat er "dringend alternatieven moeten onderzocht worden om het draagvlak voor de wolf te versterken". Minister Demir betreurt de "polarisatie" rond het dossier. "Dat komt niemand ten goede, zeker niet de mensen in het betrokken gebied", zei de N-VA-minister. Zij belooft werk te maken van een evaluatie van het wolvenprotocol en op 12 oktober is er een nieuw overleg met alle betrokkenen gepland. Verschillende voorstellen zijn volgens haar ook gewoon niet haalbaar. "Men stelt voor om het gebied van de wolf te omheinen, maar dat is niet wettelijk. Dat mag niet. En wat ga je dan doen als er een wolf vanuit Duitsland of Nederland bijkomt?". De wolf verplaatsen of verwijderen kan volgens minister Demir ook enkel als alle preventieve maatregelen genomen zijn. "Maar in het betrokken gebied heeft nog maar 9 procent een wolfwerende omheining", aldus Demir. De aandacht van de voorbije week heeft er volgens haar wel voor gezorgd dat er 170 aanvragen voor zo'n wolfwerende omheining zijn ingediend.