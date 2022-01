Jonathan de Patoul (DéFI) heeft in het Brussels Parlement het ontwerp van ordonnantie dat verdoofd slachten oplegt ingediend als voorstel.

Binnen de Brusselse regering kon geen consensus gevonden worden over het ontwerp van minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI). Cieltje Van Achter (N-VA) reageert verheugd dat er iets binnen de meerderheid beweegt.

Dit voorstel, dat sterke gelijkenissen vertoont met hetgeen er in Wallonië en Vlaanderen gestemd is, is mede ondertekend door coalitiepartners Lotte Stoops (Groen) en Carla Dejonghe (Open Vld). De tekst zal de komende maanden de gewoonlijke parlementaire procedure doorlopen om geagendeerd en besproken te worden in de commissie leefmilieu, waarna er gestemd zal worden in de plenaire zitting.

'Open Vld is al langer voorstander van een verbod op onverdoofd slachten in het kader van het dierenwelzijn. We hebben uiteraard begrip voor de verschillende gevoeligheden. We hebben niet voor niets de uitspraak van het Grondwettelijk Hof afgewacht. We hebben gewerkt aan een tekst die daar in alle opzichten rekening mee houdt, door in het kader van religieuze rituelen een uitzondering te voorzien die een omkeerbare verdoving toelaat. We hopen dat deze consensustekst een breed draagvlak vindt in het parlement en een sereen debat mogelijk maak', stelt Carla Dejonghe.

'Voor Groen is het belangrijk dat dieren waardig behandeld worden in alle fases van hun leven. Hun levenseinde hoort daar ook bij, want wij kijken naar dierenwelzijn van conceptie tot mogelijke vleesconsumptie', aldus Lotte Stoops, die benadrukt dat Groen voorstander is van een verbod op onverdoofd slachten.

Jonathan de Patoul erkent dat de kwestie rond de verplichting van verdoofd slachten gevoelig ligt in het Brussels Gewest. 'Daarom ben ik blij dat we het debat naar de parlementaire assemblee kunnen brengen, zoals ook in Vlaanderen en Wallonië is gebeurd.'

Eindelijk beweging

Cieltje Van Achter, N-VA-fractieleider, is tevreden dat er eindelijk iets beweegt binnen de meerderheid: 'Al vier jaar lang houden de PS, Ecolo en Vooruit ons voorstel van ordonnantie om onverdoofd slachten te verbieden van de parlementaire agenda. Hopelijk leidt het voorstel van de drie andere meerderheidspartijen er nu toe dat er eindelijk een bespreking van alle voorstellen kan komen en zo een einde komt aan dit vermijdbare dierenleed'.

N-VA is bereid om de nodige steun te verlenen om een wisselmeerderheid tot stand te brengen waarbij onverdoofd slachten verboden wordt zoals in het Vlaamse en Waalse gewest, benadrukt Van Achter nog.

Ook Bianca Debaets (CD&V) is blij dat er schot in de zaak komt: 'Tijdens de vorige legislatuur was ik zelf als staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn, maar toen verscholen verschillende partijen zich nog steeds achter allerlei smoesjes om toch maar hun kiespubliek niet te schofferen. De excuses zijn nu opgebruikt, het is hoog tijd dat iedereen kleur bekent en dat we op vlak van dierenwelzijn een grote en noodzakelijke stap vooruit zetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.'

