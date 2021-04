Twee internationale onderzoeksprojecten waar Knack aan meewerkte - Lost In Europe en de Troika Laundromat - zijn in Leipzig bekroond met de IJ4EU Impact Award, een nieuwe Europese prijs voor onderzoeksjournalistiek.

Het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) in Leipzig reikte op woensdag 14 april de IJ4EU Impact Award uit, een nieuwe prijs voor internationale samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksjournalisten. Uit een shortlist van 10 nominaties werden 4 projecten bekroond: Lost In Europe, de Troika Laundromat, the Daphne Project en Fraud Factory. Aan de eerste twee projecten werkte Knack mee.

De jury van de persprijs stond onder leiding van Shaun Walker, correspondent van The Guardian in Oost-Europa. Elke winnaar krijgt 5555 euro.

Schermbedrijven in belastingparadijzen

In maart 2019 publiceerde Knack de Troika Laundromat, een onderzoek gecoördineerd door het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en de Litouwse website 15min.lt. Uit het onderzoek bleek hoe schermbedrijven in belastingparadijzen via twee Litouwse banken voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld rondstuurden. Een deel van het verdachte geld is in België beland.

De jury van IJ4EU had lof voor het datawerk achter het project, waar 40 journalisten uit 17 landen aan deelnamen. De Litouwse journalist Sarunas Cerniauskas van 15min.lt droeg de award op aan collega Roman Anin uit Rusland. Zijn appartement in Moskou werd vorige week door de Russische FSB doorzocht.

Vermiste migrantenkinderen

In juli 2019 publiceerde Knack samen met De Standaard en VRT NWS een onderzoek over Vietnamese mensenhandel. We onthulden hoe achter de glanzende vitrines van spotgoedkope Vietnamese nagelsalons in België een duistere realiteit schuilgaat van moderne slavernij.

Het onderzoek, gecoördineerd door Lost In Europe, gebeurde in samenwerking met Rbb recherche en ARD (Duitsland), The Guardian (VK) en VPRO Argos (Nederland). Volgens de jury van IJ4EU wierp Lost in Europe 'een belangrijk licht op het verschrikkelijke verhaal van vermiste migrantenkinderen'. Het project won in België eerder ook al een Belfius persprijs.

Oplichting met bitcoins

De andere IJ4EU-awards gingen naar The Daphne Project, een onderzoek gecoördineerd door Forbidden Stories naar de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, en naar Fraud Factory, gecoördineerd door OCCRP. Dat laatste onthulde hoe een criminele groepering vanuit Kiev slachtoffers oplichtte met fake investeringen in bitcoins.

De andere projecten van de shortlist waren Ibiza Affair, de FinCEN Files, The Dodgy Paperwork Undermining Europe's Covid Fight, Global Anti-Abortion Misinformation Project, Invisible Workers en Luanda Leaks.

