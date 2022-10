‘Kwaliteitsalliantie’ in het onderwijs moet zorgen voor beter lesmateriaal 

Een nieuwe ‘Kwaliteitsalliantie’ in het onderwijs moet zorgen voor beter en meer toegankelijk lesmateriaal. De alliantie, met zowel uitgeverijen, onderwijskoepels als leerkrachten, is maandag voorgesteld door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in Don Bosco in Halle.

Volgens de minister heerst er bij ouders en scholen steeds meer bezorgdheid over de kwaliteit van de leermiddelen. De oprichting van een Kwaliteitsalliantie moet dat verhelpen. Bij de partners zitten alle onderwijsverstrekkers, uitgeverijen als Pelckmans, die Keure, Plantyn en Van In, ouderverenigingen, de Gezinsbond en het Netwerk Tegen Armoede. Ook de onderwijswetenschappen en de lerarenopleidingen zijn vertegenwoordigd.

De groep heeft enkele criteria opgelijst waaraan leermiddelen en lesmateriaal volgens hen moeten voldoen. De leerdoelen moeten bijvoorbeeld duidelijk aantoonbaar zijn, het inhoudsniveau moet helder vertaald zijn naar de doelgroep en het materiaal moet voor elke gebruiker toegankelijk zijn. Het leermiddel moet ook ‘een illustratie van respect zijn voor een diverse samenleving’.

De partners vinden voorts dat er meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan de leerkrachten moet gegeven worden. Er moet bedachtzamer en soberder worden omgesprongen met invulboeken.

Bedoeling is dat de alliantie een permanente structuur wordt, die vanaf nu minstens een keer per jaar zal samenkomen om de kwaliteit van het lesmateriaal verder op te volgen.

CD&V-parlementslid Loes Vandromme benadrukt in een reactie de nood aan voldoende leermiddelen voor elke leerling. De Kwaliteitsalliantie doet een ‘oproep aan de rechtstreeks verantwoordelijken’ om zich te engageren de knelpunten rond het gebrek aan de nodige schoolboeken te regelen, maar dat is voor het parlementslid ‘geen indrukwekkend engagement’.

‘Het is niet duidelijk wie die verantwoordelijken dan wel zijn’, zegt Vandromme. ‘Het blijft bij een “oproep” en het is al zeker geen garantie op leerboeken voor elk kind. Voor ons is het recht op leermiddelen even cruciaal als het recht op elektriciteit of gas.’