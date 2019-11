De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wil dat De Lijn alsnog elektrische bussen inzet in Gent. De vervoersmaatschappij schrapt een proefproject omdat ze op het grondgebied geen locatie vond voor de nodige laadpalen.

'Het is altijd iets bij De Lijn', reageert coalitiepartner sp.a. Maar oppositiepartij PVDA vraagt zich af waarom de stad niet proactief heeft gehandeld om de beslissing te voorkomen.

De Lijn zou tegen eind 2019 een 20-tal elektrische bussen inzetten in Gent, Antwerpen en Leuven. Maar de aangekochte bussen moeten tussentijds kunnen laden en de zoektocht naar een geschikte locatie voor de laadinfrastructuur is mislukt. De Lijn gaf maandag aan te betreuren dat het stadsbestuur haar schouders niet onder het project heeft gezet. Maar dat klopt niet, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Die betreurt de 'gebrekkige communicatie' door De Lijn en dat de stad de schrapping van het project in de media moest vernemen.

'Ik begrijp niet dat De Lijn een stad als Gent niet beter behandelt. We krijgen geen informatie over problemen. We willen het openbaar vervoer uitbouwen en zijn een partner. Bij problemen kunnen we helpen en zorgen voor oplossingen. Maar dan moeten ze ons kennen en contacteren.'

Dinsdag heeft de schepen over de kwestie een gesprek gehad met Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) en directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn.

Watteeuw hoopt dat er alsnog elektrische bussen naar Gent komen voor de uitrol van een brede operatie in 2025.

Dinsdagavond komt de zaak aan bod op de Gentse gemeenteraad. 'Het is niet nieuw dat de communicatie tussen De Lijn en de stad Gent niet goed is', zegt gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke (sp.a). 'Het is altijd iets bij De Lijn. Ik vraag mij af welke excuses men nog denkt te kunnen verzinnen om niet te moeten zeggen dat we in Gent.

Ook Anneleen Van Bossuyt (N-VA) spreekt van een gemiste kans. 'Met N-VA willen we snel duidelijkheid, geen rondje zwartepieten. Ik heb daarom meteen inzage gevraagd in alle stukken en alle contacten tussen de stad en De Lijn over dit project', zegt ze.

Tom De Meester van oppositiepartij PVDA begrijpt dan weer niet waarom de stad niet proactief heeft opgetreden om de schrapping te voorkomen. Op de gemeenteraadszitting dinsdagavond wordt bovendien ook gevraagd naar een ander probleem met De Lijn. Die moest eind vorige maand drie trams op stal laten nadat een wielonderdeel ontbrak. Ook dat zorgde voor ergernis bij schepen Watteeuw.

De Lijn wil 'tot een oplossing komen' over Gentse laadpalen

De Lijn wil tot een oplossing komen over de laadinfrastructuur voor elektrische bussen in Gent. Dat meldt het kabinet van schepen Lydia Peeters (Open Vld) aan Belga. Dinsdag schrapte de openbaarvervoersmaatschappij een proefproject met elektrische bussen, die voor het einde van 2019 zouden rijden in Gent. De Lijn was er niet in geslaagd om een geschikte locatie te vinden voor de laadpalen.

Directeur-generaal Roger Kesteloot zal samen zitten met de schepen over het proefproject om mogelijke problemen op te lossen. 'We hopen op een positief vervolg', aldus het kabinet van Lydia Peeters.