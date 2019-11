Subsidies of geen subsidies: binnenkort rijdt de helft elektrisch

Van alle auto's die in de eerste helft van 2019 in Vlaanderen zijn verkocht, was nog geen 2 procent volledig elektrisch. In totaal zijn er nu iets meer dan 10.000, op een totaal van 3,5 miljoen auto's. Toch zijn alle experts overtuigd: binnenkort zal de helft van alle verkochte auto's elektrisch zijn.

Joost Kaesemans van Febiac, de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België, vindt het 'onbegrijpelijk' dat de aankooppremie verdwijnt. 'Een marktaandeel van 7,5 procent tegen eind 2020 wordt zo onhaalbaar', zegt hij. © iStock

Voor velen onder ons is een Tesla te duur - het goedkoopste model kost nog altijd bijna 50.000 euro. Maar wat gedacht van de Volkswagen ID.3? Die nieuwe compacte elektrische auto werd in september voorgesteld op de internationale autobeurs van Frankfurt. Hij is leverbaar vanaf 2020 en in Duitsland zal de eenvoudigste uitvoering alvast minder dan 30.000 euro kosten. Volkswagen hoopt er een eenentwintigste-eeuwse opvolger mee te hebben voor de legendarische Kever.

...

