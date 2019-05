Als Vlaams Belang zondag als dé grote overwinnaar uit de verkiezingen komt, zal er weer naar de media gekeken worden. Niet zoals na Zwarte Zondag in 1991 - toen hadden ze het toenmalige Vlaams Blok volgens sommigen geholpen door de partij dood te zwijgen - maar omdat ze Vlaams Belang de voorbije jaren hebben genormaliseerd. Het cordon sanitaire zal na 26 mei nog altijd bestaan, het cordon médiatique is al lang verdwenen.

Onlangs werd Gert Verhulst in Knack op de rooster gelegd door collega Jeroen Zuallaert. Hij moest als presentator van Gert Late Night verdedigen waarom Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter welkom was op zijn boot. Verhulst zei tegen elke vorm van cordon sanitaire te zijn. Vlaams Belang heeft misschien wel extreme ideeën, gaf hij toe, 'maar dat wil toch niet zeggen dat we geen geweldige week kunnen hebben?' Edoch, het had zich nog niet voorgedaan. 'Dat is een delicate kwestie, waarover we op de redactie veel discussiëren', zei Verhulst namelijk ook nog. 'Het is gelukkig nog niet tot dat punt gekomen.'

...