N-VA is bereid om het Hannah Arendt Instituut een tweede kans te geven. Dat zei Vlaams Parlementslid Nadia Sminate dinsdag bij een vraag in het parlement aan minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld).

Het Hannah Arendt Instituut is een onderzoekscentrum naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het werd in 2019 opgericht, door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) met de stad Mechelen als partner. Het centrum buigt zich over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling. Christophe Busch, voormalig directeur van Kazerne Dossin, leidt de instelling.

De Vlaamse regeringspartij N-VA verzette zich afgelopen maand tegen bijkomende financiering voor het instituut. Volgens Sminate hield het instituut er een gekleurde visie op diversiteit en inburgering op na. "Het instituut kijkt met zeer vooringenomen blik naar elementen van diversiteit en verengt bewust het debat", zei ze in december in het parlement.

Toch kon het Hannah Arendt Instituut een maand geleden op voorstel van Somers rekenen op een projectsubsidie van 805.000 euro voor een project dat lokale besturen moet helpen om polarisatie, desinformatie en haatspraak aan te pakken. "Ik heb bij dat project vastgesteld dat er op een aantal punten rekening is gehouden met mijn bemerkingen", zei Sminate dinsdag in het parlement. "Het project is veel duidelijker opgesteld dan bij vorige projectmatige subsidies. We zien dat er duidelijk aangegeven wordt dat het instituut op ongebonden wijze met de Vlaamse identiteit moet omgaan en dat het Nederlands als taal moet worden vooropgesteld."

N-VA heeft dus hoop op beterschap, maar blijft kritisch. "Een totaalbedrag van 805.000 euro is toch wel aanzienlijk voor de komende drie jaar. Ik vind dat persoonlijk erg veel geld voor de de geformuleerde doelstelling", aldus Sminate. "Ik wil de komende maanden echt resultaten zien die dergelijk hoog bedrag verantwoorden."

"800.000 euro uitgeven in drie jaar tijd aan misschien wel een van de meest cruciale uitdagingen van onze samenleving, namelijk hoe voorkomen we dat mensen in de greep raken van gewelddige radicalisering, in ondersteuning van de lokale besturen is goed besteed denk ik", reageerde Somers.

Het Hannah Arendt Instituut is een onderzoekscentrum naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het werd in 2019 opgericht, door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) met de stad Mechelen als partner. Het centrum buigt zich over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling. Christophe Busch, voormalig directeur van Kazerne Dossin, leidt de instelling. De Vlaamse regeringspartij N-VA verzette zich afgelopen maand tegen bijkomende financiering voor het instituut. Volgens Sminate hield het instituut er een gekleurde visie op diversiteit en inburgering op na. "Het instituut kijkt met zeer vooringenomen blik naar elementen van diversiteit en verengt bewust het debat", zei ze in december in het parlement. Toch kon het Hannah Arendt Instituut een maand geleden op voorstel van Somers rekenen op een projectsubsidie van 805.000 euro voor een project dat lokale besturen moet helpen om polarisatie, desinformatie en haatspraak aan te pakken. "Ik heb bij dat project vastgesteld dat er op een aantal punten rekening is gehouden met mijn bemerkingen", zei Sminate dinsdag in het parlement. "Het project is veel duidelijker opgesteld dan bij vorige projectmatige subsidies. We zien dat er duidelijk aangegeven wordt dat het instituut op ongebonden wijze met de Vlaamse identiteit moet omgaan en dat het Nederlands als taal moet worden vooropgesteld." N-VA heeft dus hoop op beterschap, maar blijft kritisch. "Een totaalbedrag van 805.000 euro is toch wel aanzienlijk voor de komende drie jaar. Ik vind dat persoonlijk erg veel geld voor de de geformuleerde doelstelling", aldus Sminate. "Ik wil de komende maanden echt resultaten zien die dergelijk hoog bedrag verantwoorden.""800.000 euro uitgeven in drie jaar tijd aan misschien wel een van de meest cruciale uitdagingen van onze samenleving, namelijk hoe voorkomen we dat mensen in de greep raken van gewelddige radicalisering, in ondersteuning van de lokale besturen is goed besteed denk ik", reageerde Somers.