MR kiest journaliste Hadja Lahbib als opvolgster Wilmès

RTBF-journaliste Hadja Lahbib volgt Sophie Wilmès op als minister van Buitenlandse Zaken.

David Clarinval wordt vicepremier voor de MR in de federale regering. Dat heeft partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Woensdagavond raakte bekend dat Sophie Wilmès definitief vertrekt uit de federale regering. Wilmès was bevoegd voor Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen. Nadat de liberale politica eind april een stap opzij had gezet, nam premier Alexander De Croo tijdelijk de portefeuille Buitenlandse Zaken onder zijn hoede. De bevoegdheid blijft evenwel in handen van de MR.

De 52-jarige Schaarbeekse Lahbib is RTBF-journaliste, was jarenlang nieuwsanker en is dus wel een bekend gezicht aan de andere kant van de taalgrens. Ze heeft Algerijnse roots, maar werd in ons land geboren. Sinds een jaar was ze ook betrokken bij de kandidatuur van Brussel als Europese culturele hoofdstad in 2030. Lahbib krijgt alle bevoegdheden van Wilmès.

Het gaat om Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen. Minister van Zelfstandigen David Clarinval blijft vicepremier voor de MR voor de rest van de legislatuur, een taak die hij al op zich nam sinds Wilmès eind april tijdelijk een stap opzij had gezet. ‘Op die manier wordt de continuïteit verzekerd’, aldus Bouchez.

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken geeft toe dat ze geen politieke ervaring heeft, maar verwijst naar haar ervaring als journaliste op het terrein. ‘Toen ik als reporter aanwezig was in het Midden-Oosten, Afghanistan, Pakistan of India heb ik steeds bruggen willen slaan tussen oevers die soms ver uit elkaar lagen. Ik kon als bevoorrechte getuige vertellen en analyseren. Nu ben ik gevraagd om voortaan te beslissen en actie te ondernemen’, legde ze uit.

Volgens Bouchez was Lahbib zijn eerste keuze. ‘Vergis je niet. Ze heeft misschien niet de politieke ervaring, maar ze heeft een betere kennis van het terrein dan sommige van haar voorgangers toen die op Buitenlandse Zaken terecht kwamen’, klonk het. ‘Er wordt vaak gezegd dat mensen meer bij politiek moeten worden betrokken en dat de politiek geen gesloten terrein mag zijn’, merkt Bouchez op. Volgens hem kan Lahbib met haar parcours, interesseveld en competenties iets bijdragen. ‘Wat gebeurd is met Wilmès is een obstakel, maar we zetten dat om in een opportuniteit.’ ‘Ik ben fier dat ik voortaan het eerste gezicht kan zijn van België in het buitenland’, stelde Lahbib nog.

Ze geeft toe dat de vraag van Bouchez niet eenvoudig was. ‘Het zou comfortabeler geweest zijn om journaliste te blijven. Dit haalt me uit mijn comfortzone.’ Lahbib stelde zich overigens in het Frans en het Nederlands voor, maar gaf meteen aan het Nederlands beter te begrijpen dan het te spreken, al is ze de taal hoorbaar niet geheel onmachtig.