Moet België zich officieel excuseren voor zijn koloniale verleden? Stel uw vraag aan Omar Ba

Ons land krijgt slechte punten van de Verenigde Naties. Of tenminste: van een werkgroep van de VN die een week op bezoek was in België om te peilen naar racisme tegenover inwoners van Afrikaanse origine. Dat racisme bleek springlevend, en dat zou volgens die werkgroep veel te maken hebben met de kolonisatie. Of beter: met het gebrek aan erkenning van de ware omvang van het geweld en het onrecht van die kolonisatie. Ons land springt met andere woorden te nonchalant om met haar duistere verleden. Terechte kritiek?

Een van de slechte punten die werden aangehaald, zijn de standbeelden van Leopold II die nog altijd in ons straatbeeld aanwezig zijn. Deze discussie is natuurlijk niet nieuw. Maar hoe moeten we ermee omgaan. Moeten al die standbeelden tegen de vlakte? Of is dat een vorm van historisch bedrog? Is het beter om infobordjes te plaatsen die alles historisch kaderen? Of is dat een te zwak signaal? Misschien is positieve actie nodig, zoals de oprichting van het Lumumbaplein in Brussel?

Een ander pijnpunt is het pas vernieuwde AfricaMuseum. Daar werd veel moeite gedaan om het koloniale verleden te kaderen, maar volgens de werkgroep kon het beter. Zo staan er nog steeds racistische beelden. Moeten die blijven, omdat ze nu eenmaal deel uitmaken van ons erfgoed? Of moeten ze weg? Zou dit museum niet beter omgedoopt zijn tot een KolonisatieMuseum? Zijn de vooraanstaande Afrikaanse stemmen in ons land te weinig gehoord bij de vernieuwing? En hoort Afrikaanse kunst - of die nu geroofd is of gekocht - überhaupt wel thuis in ons land? Zouden we die niet beter teruggeven aan de landen van herkomst?

Wat kan ons land doen om écht te dekoloniseren? Moet premier Michel officieel zijn excuses aanbieden? Moet het onderwijs meer aandacht schenken aan de kolonisatie, in al haar wreedheid? Moeten heruitgaves van racistische boeken en strips - zoals onlangs nog 'Kuifje in Congo' - verboden worden? Hoe kunnen we onze mentaliteit dekoloniseren? Want de kritiek klinkt fel: in de Belgische samenleving zit nog altijd een ingebakken superioriteitsdenken tegenover de vroegere kolonies.