Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gruwt van de slimme kilometerheffing die Brussel wil invoeren. Maar, zegt ze aan De Zondag, op termijn kan zo'n kilometerheffing wel een goede ingreep zijn.

De slimme kilometerheffing, die de Brusselse regering invoert, is volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters 'geen slimme heffing, maar een platte belastingverhoging die de Vlaamse en de Waalse pendelaar in de portemonnee treft. Ik ben niet gelukkig daarmee. We zullen ons daartegen verzetten.'

Maar, gaat ze verder in gesprek met De Zondag, 'een écht slimme kilometerheffing kan op termijn wel een goede maatregel zijn. Dat betekent een verschuiving van de belasting op bezit naar verbruik. Ik vind dat een goed principe. Maar dat moet gebeuren over de grenzen van de gewesten heen. Het kan niet zijn dat één gewest dat oplegt. Bovendien moeten eerst de alternatieven op punt staan. Pas daarna kan er een heffing ingevoerd worden. De mensen moeten kunnen kiezen: ofwel betaal ik voor het gebruik van mijn wagen ofwel neem ik een alternatief.'

Lees het volledig interview, dat onder meer ook over combimobiliteit gaat (het gebruik van meerdere transportmiddelen in combinatie), via deze link in De Zondag.

De slimme kilometerheffing, die de Brusselse regering invoert, is volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters 'geen slimme heffing, maar een platte belastingverhoging die de Vlaamse en de Waalse pendelaar in de portemonnee treft. Ik ben niet gelukkig daarmee. We zullen ons daartegen verzetten.'Maar, gaat ze verder in gesprek met De Zondag, 'een écht slimme kilometerheffing kan op termijn wel een goede maatregel zijn. Dat betekent een verschuiving van de belasting op bezit naar verbruik. Ik vind dat een goed principe. Maar dat moet gebeuren over de grenzen van de gewesten heen. Het kan niet zijn dat één gewest dat oplegt. Bovendien moeten eerst de alternatieven op punt staan. Pas daarna kan er een heffing ingevoerd worden. De mensen moeten kunnen kiezen: ofwel betaal ik voor het gebruik van mijn wagen ofwel neem ik een alternatief.'Lees het volledig interview, dat onder meer ook over combimobiliteit gaat (het gebruik van meerdere transportmiddelen in combinatie), via deze link in De Zondag.