De Gentse burgemeester Mathias De Clercq pleit als eerste Open VLD'er openlijk voor een federale paars-groene coalitie. 'Ik besef dat deze visie is als vloeken in de kerk. Maar zwijgen is geen optie meer', stelt hij in een opiniestuk in De Standaard.

'In plaats van paars-groen als "onmogelijk", "onwenselijk" en "laatste optie" te bestempelen, zouden socialisten, liberalen en groenen deze mogelijkheid moeten aangrijpen voor een complete change of mind. Paars-groen: niet van moeten, maar uit overtuiging', klinkt het. Waarom we voor paars-groen moeten kiezen https://t.co/8WOGkbtpts — mathias de clercq (@MathiasDeClercq) November 7, 2019 De Clercq distantieert zich in het opiniestuk van die liberalen 'die blijven geloven dat er geen andere optie is en dat de N-VA absoluut in de regering moet zitten'. Onder meer federaal fractieleider Egbert Lachaert en vice­premier Alexander De Croo hebben al duidelijk aangegeven dat paars-groen voor hen geen optie is. 'Zonder de PS en de N-VA zul je geen stabiele regering krijgen', aldus De Croo. Een regering vormen met Ecolo acht Lachaert alleen mogelijk 'als het zijn programma ritueel verbrandt'. De partijlijn in het hoofdkwartier is dat paars-geel 'moeilijk' is, maar paars-groen 'moeilijker'. De Clercq, die in Gent een college leidt van Open VLD, Groen, SP.A en CD&V, sabelt de paars-gele piste neer. Hij omschrijft ze als de coalitie van 'machteloosheid, wantrouwen en gekibbel'. Dat een paar-groene coalitie maar één zetel op overschot heeft, en geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant, hoeft volgens de Gentse burgemeester geen probleem te zijn. 'Dat doet niets ter zake. Het gaat immers om een democra­tische meerderheid in het federale parlement. De N-VA vond de Franstalige minderheid in de vorige regeerperiode ook geen probleem.' Door in het opiniestuk expliciet zijn voorkeur voor paars-groen te benoemen, lijkt het erop dat binnen Open VLD op twee manieren naar een mogelijke regeringsdeelname wordt gekeken. Voorzitter Gwendolyn Rutten hield het er tot nu toe op dat de onderhandelingen over een nieuwe regering in geen geval gemakkelijk zullen worden, en sprak nog geen veto's uit. Beide standpunten kunnen daardoor naast elkaar bestaan binnen de partij. Maar hoe langer de federale formatie duurt, hoe meer de te volgen strategie een invloed kan gaan spelen op de voorzittersverkiezingen bij Open VLD. Die staan gepland voor maart 2020. 'Dit doet mij het ergste vrezen' Het opiniestuk valt alvast niet in de smaak bij Kamerlid en N-VA-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Anneleen Van Bossuyt. Dat een liberale burgemeester van een stad waar verklaringen w afgelegd fier te zijn op record aantal leeflonen, waar gebruik vd thuistaal in de klas w gestimuleerd en er geen neutraliteit is ad loketten pleit voor paars-groen, doet mij het ergste vrezen @destandaard @radio1be — Anneleen Van Bossuyt (@anneleen_vb) November 7, 2019 Lees ook: - 'Er is een ijzeren logica richting Paars-Groen' - Federale impasse: hoe stevig kleeft Open VLD aan N-VA? - Theo Francken (N-VA): 'Ik wil akkoorden sluiten, maar niet met de lat op de grond'