N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zaterdagavond in Antwerpen een afspraak met federaal informateur Paul Magnette (PS). Dat meldt het Laatste Nieuws op zijn website.

De Wever was zaterdag op bezoek in het Christmas House van radiozender Joe FM in Antwerpen toen hij de vraag kreeg of hij de hand reikt aan paars-groen. 'Misschien wordt er vanavond nog iets beslist', antwoordde de N-VA-voorzitter. 'Ik krijg nog bezoek', aldus De Wever. 'Niet van de kerstman, maar uit het zuiden.'

Aan Het Laatste Nieuws is bevestigd dat De Wever op Magnette doelde. De informateur wordt maandag opnieuw bij de koning verwacht voor een verslag. Hij leek de voorbije weken vooral contact te hebben met de paars-groene partijen. Donderdag had Magnette ook opnieuw een gesprek met CD&V en cdH.