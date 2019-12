N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover minimaliseert het belang van het bezoek van informateur Paul Magnette (PS) aan Bart De Wever en enkele andere leden van de N-VA-top.

'Mijn indruk is dat hij nog iets af te vinken had op zijn to-dolijstje', zei De Roover zondag in De Zevende Dag (één).

Zaterdagavond lekte uit dat Magnette in Antwerpen op bezoek is gegaan bij De Wever. Over de inhoud van dat gesprek lekte amper iets uit, maar alvast volgens Peter De Roover leverde het geen toenadering op tussen de partijen die elk de grootste zijn in hun deel van het land.

'Twee weken geleden kreeg Magnette van de koning de opdracht om (in het kader van de federale regeringsvorming, red.) een oplossing te zoeken. Morgen moet hij terug naar de koning en dan kan hij niet zeggen dat hij geen ontmoeting heeft gehad met de grootste partij van Vlaanderen', aldus De Roover. 'Mijn indruk is dat hij nog iets af te vinken had op zijn to-dolijstje.' De Roover is er dan ook van overtuigd dat Magnette 'koers zet naar een paarsgroene meerderheid', 'wat in Vlaanderen niet de minste draagkracht heeft'.

Magnette probeert volgens de fractieleider van N-VA 'een zo links mogelijk verhaal te schrijven omdat hij de PVDA in zijn nek hoort hijgen'. Of koning Filip morgen/maandag Magnette een nieuwe opdracht geeft of alsnog Bart De Wever het veld instuurt, kan De Roover niet zeggen.

Ook volgens Kristof Calvo (Groen) - eveneens te gast in De Zevende Dag - komt het aan het paleis toe om te oordelen wie nu aan de beurt is. Calvo wil alleszins 'geen stap achteruit' zetten, wat met een belangrijke rol voor De Wever volgens hem wel het geval zou zijn. 'Aan de paarsgele piste is nu eenmaal al zes maanden gewerkt.'