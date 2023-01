NMBS klimt weer voorbij de 200 miljoen reizigers

Please write your introduction text here

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar opnieuw meer dan 200 miljoen reizigers vervoerd. De twee jaren voordien was door de coronacrisis die kaap niet gehaald.

Over het hele jaar 2022 vervoerde de NMBS 227 miljoen reizigers, zo maakte ze donderdag bekend. Vergeleken met 2021, toen er 172 miljoen reizigers waren, gaat het om een toename met nagenoeg een derde (+32 procent). Maar het niveau van voor de coronacrisis wordt nog niet gehaald: in 2019 namen 253 miljoen reizigers de trein. “Gemiddeld bedraagt het aantal reizigers ongeveer 90 procent van het reizigersvolume in 2019”, zegt de spoorwegmaatschappij in een persbericht.

Het verschil met de precoronaperiode heeft vooral te maken met het telewerk, dat sinds corona op vele plaatsen ingeburgerd is geraakt. Daardoor nemen pendelaars minder vaak de trein naar het werk. De NMBS registreerde vorig jaar 82 miljoen reizigers voor de woon-werkabonnementen, 15 procent minder dan in 2019. Het woon-schoolverkeer ligt daarentegen wel weer op het niveau van 2019, met 61 miljoen abonnementshouders.

Datzelfde geldt ook voor de vrijetijdsverplaatsingen per trein: er werden 73 miljoen occasionele reizigers geteld. “Het aantal reizigers met tickets en 10-rittenkaarten overtrof sinds de zomer de cijfers van vóór de gezondheidscrisis, vooral tijdens het weekend en de schoolvakanties”, aldus de NMBS.

In het kader van het openbaredienstcontract 2023-2032 dat de NMBS onlangs sloot met de federale regering, werd de ambitie geformuleerd om het aantal reizigers met 30 procent te verhogen tegen 2032.

Nog niet alle reizigers vonden na de coronacrisis hun weg terug naar De Lijn

Sinds het opheffen van de coronarestricties zijn nog steeds niet alle reizigers teruggekeerd naar het tram- en busverkeer. Dat heeft De Lijn donderdag gemeld aan Belga.

Bij de start van 2022 stapte 40 procent minder reizigers op het openbaar vervoer van De Lijn dan voor de pandemie. Na het opheffen van de mondmaskerplicht eind mei, bleef dat aantal nog steeds 20 procent ten opzichte van in 2019. De laatste cijfers, van november, schommelen tussen de 10 en 20 procent lager. Toch gaat De Lijn het nieuwe jaar optimistisch in.

“In 2023 werken we verder aan het terugwinnen van verloren reizigers en het verwelkomen van nieuwe, door te blijven werken aan de kwaliteit van ons aanbod, en door gericht campagne te blijven voeren.”