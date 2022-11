‘Ik geloof niet in complotten, behalve als ze over het openbaar vervoer gaan’

Onze reporter beleefde een niet al te vrolijke zondag op de vervangbus van Oostende naar Brugge.

En wat hebt u gedaan dit weekend? Wel, ik probeerde met de trein terug te keren van Oostende naar Antwerpen. Toegegeven, de Oostendse burgervader had me gewaarschuwd. De hele week zouden er geen treinen vertrekken vanuit zijn station. Bart Tommelein (Open VLD) was nogal misnoegd over de timing van Infrabel: dat ze uitgerekend in de herfstvakantie aan zijn spoor wilden werken, vond hij maar niets. En terecht.

Maar goed, plan uw reis, gebruik de app. Dat deed ik ook. Die app meldde: om 14.50 uur vertrekt een vervangbus vanuit Oostende naar Brugge.

Na een stormachtige relatie van vijfentwintig jaar met het openbaar vervoer ken ik intussen mijn pappenheimers. Een vervangbus inleggen, dat lukt in het armste ontwikkelingsland behalve in Vlaanderen. Dus zakte ik voor alle zekerheid om half drie af naar het station van Oostende. Al van kilometers afstand zag ik een eindeloze rij mensen staan, maar geen vervangbus. ‘Achteraan aanschuiven’, gebood iemand van Securail streng. Gaan zitten op een bank was verboden. We moesten en zouden gestraft worden omdat we de vervangbus namen.

Toen begon het te regenen en zei iemand: ‘Al goed dat de vrije wapendracht in Vlaanderen verboden is.’

Na drie kwartier wachten tufte er zowaar een krakkemikkige bus van De Lijn de parking van het station van Oostende op. Veel te weinig om honderden mensen te vervoeren. Toen begon het te regenen en zei iemand: ‘Al goed dat de vrije wapendracht in Vlaanderen verboden is.’

Hoe laat we uit Oostende vertrokken, weet ik niet meer. Mijn telefoon was intussen uitgevallen. Ik meen me te herinneren dat het intussen begon te schemeren.

Toen we eindelijk in Brugge aankwamen, was de trein naar Antwerpen al lang weg. En toen we in Antwerpen arriveerden, was de roltrap kapot. Zoals gewoonlijk.

Beste vrienden van het spoor, ik had vandaag jullie woordvoerder kunnen bellen. Maar eerlijk gezegd had ik de puf niet meer. Ik ben in geen enkele uitleg, in geen enkel excuus geïnteresseerd. Er viel gisteren geen sneeuw uit de lucht, er was geen hittegolf, noch was er een andere onvoorziene omstandigheid. Dit hadden jullie maanden op voorhand kunnen plannen.

Moeilijk was dat niet. In een trein zitten veel meer mensen dan in een bus, daar hoef je echt geen hogere wiskunde of vervoerskunde voor gestudeerd te hebben. Dat jullie dus amper bussen ingehuurd hadden, is gewoon slechte wil.

Soms denk ik dat Infrabel een samenzweringsverbond van de auto-industrie is om de laatste reiziger weg te pesten.

Normaal gezien ben ik nochtans een beleefde mens die niet in complotten gelooft, behalve als ze over openbaar vervoer gaan. Dan kun je niet anders. Soms denk ik dat Infrabel een samenzweringsverbond van de auto-industrie is om de laatste reiziger weg te pesten.

Zo, het is intussen maandag. Moedig voorwaarts alweer. Maar dat er vandaag geen enkele politicus begint over de modal shift, of ik moet die man met zijn vrije wapendracht nog gelijk geven. Openbaar vervoer en Vlaanderen: het wordt nooit wat.