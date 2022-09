NMBS wil treinrit 10 procent duurder maken

De directie van de NMBS wil de treinkaartjes vanaf februari ongeveer 10 procent duurder maken. Het voorstel is bezorgd aan de raad van bestuur. Die heeft er “akte van genomen”, maar nog niet zijn goedkeuring gegeven. Dat schrijven De Tijd en L’Echo zaterdag.

De prijsverhoging bestaat uit een indexering van de tickets met 8,73 procent plus nog eens 1 procentpunt voor het behalen van stiptheidsdoelstellingen: 9,73 procent in totaal. Die opslag geldt voor de abonnementen. Forfaitaire tickets zoals Youth en Senior stijgen minder fors. De tarieven van het NMBS-deel in de algemene openbaarvervoerkaarten City Pass in Antwerpen en Gent stijgen dan weer meer, met 12,5 procent.

De NMBS wordt zwaar getroffen door de energiecrisis. 90 procent van de meer dan 3.800 treinen die dagelijks rijden, doet dat met elektrische aandrijving. Dat maakt van de NMBS met afstand de grootste stroomgebruiker van het land. Terwijl de NMBS in 2020 123 miljoen euro betaalde voor elektriciteit, zal dat dit jaar oplopen tot 223 miljoen en volgend jaar naar 432 miljoen.

Daar komt bij dat de NMBS met 18.000 werknemers nog altijd een van de grootste werkgevers van het land is en ze dus ook geconfronteerd wordt met een aanzienlijke kostenstijging door de indexering van de lonen. Dat kost het bedrijf volgend jaar 165 miljoen euro.

Elektriciteit en personeel tekenen voor bijna een half miljard euro extra kosten bij de spoorwegmaatschappij. Dat komt op een ongelukkig moment. De NMBS bekomt nog van de coronacrisis, die haar met een financieel verlies van 1 miljard euro opzadelde. Tegelijk staan de passagierscijfers nog altijd niet op precoronaniveau, waardoor de inkomsten achterblijven.

De NMBS heeft al besparingsmaatregelen genomen, maar die zijn niet meer dan een druppel op een hete plaat, zegt De Tijd. Ook de geplande tariefverhoging biedt maar beperkt soelaas. Die levert naar verwachting bijna 70 miljoen euro extra inkomsten op.

De blik is dan ook gericht op de Wetstraat en op minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Begin deze maand stelde hij voor het lage btw-tarief van 6 procent op treinkaartjes te schrappen, een maatregel die 100 miljoen zou kosten.