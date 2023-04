Freya Saeys (Open VLD): ‘Het is beangstigend dat onze vrijheden onder druk komen te staan’

Freya Saeys is Vlaams Parlementslid (Open VLD) en huisarts.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De oorlog in Oekraïne. Wie had verwacht dat er tout court nog zo’n oorlog kon komen, in deze tijd? Maar ook de aardbeving in Turkije en Syrië maakte me heel triest.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Meer luisteren, minder praten.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Een aantal jaar in het buitenland werken lijkt me wel wat, maar ik zou altijd terugkeren naar mijn vertrouwde plek.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Aan de vele uren die ik gespendeerd heb in de tennisclub vlak bij ons thuis. Rond mijn tiende ben ik ermee begonnen en ik heb er zelfs mijn man leren kennen. Intussen ben ik wel overgeschakeld op padel.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

We hebben zonnepanelen en een warmtepomp. En als ik afval op straat zie liggen, zal ik dat altijd oprapen.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Zelf hebben we er geen. Maar mijn ouders hebben altijd twee honden gehad en daar praat ik uiteraard tegen. Toen ik nog studeerde, blokte ik altijd in bed. De hond lag steevast trouw aan mijn voeten te luisteren hoe ik mijn cursussen opdreunde.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat zijn er weinig. Maar misschien had ik als student geneeskunde toch een buitenlandse stage moeten doen.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Zo erg als toen is het misschien niet. Maar het is wel beangstigend dat de extremen oprukken en dat onze vrijheden onder druk komen te staan. Al ben ik heel blij dat ik in Vlaanderen woon, met een sterke democratie. Als je ziet hoe in veel andere landen rechten worden teruggeschroefd – denk maar aan abortus – baart dat me zeker zorgen.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Ik lees graag over psychologie: aanvankelijk droomde ik ervan om psycholoog te worden. Vooral Ons feilbare denken, de klassieker van Daniel Kahneman, vond ik zeer inspirerend.

Waarover zou u meer willen weten?

Eigenlijk ben ik er veel te weinig mee bezig, maar toch: alles wat met ICT te maken heeft. Fenomenen als phishing zijn zo alomtegenwoordig.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Het precieze bedrag ken ik niet, maar ik stort wel aan Artsen Zonder Grenzen en het WWF. Daarnaast organiseer ik zelf inzamelacties. Onlangs voerden we in de Lebbeekse scholen nog een actie tegen lege brooddozen. En we verzamelen ook tweedehandse schoolspullen voor Moeders voor Moeders.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Water bij de wijn doen. Liefde is een werkwoord, om het met een cliché te zeggen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Tijdens de coronacrisis werd mijn leven een stuk gezonder: er was tijd om meer zelf te koken – toch voedzamer dan de typische belegde broodjes op vergaderingen. Maar ook om te wandelen en te fietsen. Toen is padel ook in mijn leven gekomen. Ik probeer dat allemaal zo goed mogelijk vol te houden. Zeker padel pakken ze me niet meer af.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Van nature ben ik behoorlijk strijdvaardig, maar ik zou er ook alles aan doen om mijn kinderen in veiligheid te brengen.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Relativeren.