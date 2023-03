Drie doorgewinterde vegans over hun plantaardig dieet: ‘Een vegan donut blijft junkfood’

Onder het motto ‘Alles kan veggie’ begint op 1 maart de Belgische editie van de VeggieChallenge, die oproept om meer plantaardig te eten. Deze drie Vlamingen zijn al even helemaal vegan.



Isabelle de Nobel (31) is holistisch diëtiste

‘Heel wat voedingsexperts staan sceptisch tegenover een 100 procent plantaardig voedingspatroon. Ze geloven vaak nog in de ouderwetse opvatting dat je als mens vlees en zuivel nodig hebt om een goed gebalanceerde voeding te hebben. In het Verenigd Koninkrijk volgde ik een specialisatie in Whole Food, Plant-Based Nutrition. Daar leerde ik dat je met een zorgvuldig uitgekiend plantaardig voedingspatroon alles binnenkrijgt om een gezond leven te leiden.

Het is niet omdat producten het juiste label dragen dat ze ook gezond zijn.

‘Kun je kinderen veganistisch opvoeden? Het blijft heel wat mensen tegen de borst stuiten, maar het kan. Zelfs zwangere vrouwen hoeven hun veganistische principes niet op te bergen. Heel wat mensen in mijn praktijk zijn erg verwonderd wanneer ze dat horen, maar zoals gezegd: het heeft allemaal te maken met een goed uitgebalanceerd dieet.

‘In heel wat supermarkten vind je een uitgebreid aanbod aan veganistische of vegetarische producten. Maar het is niet omdat ze het juiste label dragen dat ze ook gezond zijn. Een vegan donut blijft junkfood, die blijft ongezond. Voor plantaardige burgers hebben we met de Vlaamse Plantaardige Diëtisten richtlijnen opgesteld zodat je een goede keuze kunt maken uit dat aanbod. Maar het beste advies is: ga back to basics. Ga gewoon naar de groenteboer en koop verse groenten. Je lichaam zal je dankbaar zijn.’

Michael Van Steijvoort (30) is lid van ProVeg/Eva

‘Ik leef nu vijf jaar als veganist. Vroeger was ik een enorme vleeseter en dronk ik liters melk. Tot ik eens meedeed aan de Dagen zonder Vlees-actie. Ik las tientallen artikels over het onderwerp en hakte de knoop door: ik koos voor veganisme. Die manier van leven sluit ook het best aan bij mijn bezorgdheid over de milieu- en klimaatproblematiek.

Michael Van Steijvoort © Debby Termonia

‘Ik ben vrijwilliger bij ProVeg (vroeger vzw Eva, nvdr). Met die vereniging proberen we de mensen warm te maken voor een vegetarische of veganistische levensstijl. Dat gebeurt altijd op een positieve manier. Zo deelden we onlangs nog veganistische hapjes uit in de winkelstraten van Leuven. Ontzettend veel mensen kwamen ons bedanken. Ze vroegen zelfs naar het recept. Zo zie je maar: als je mensen laat inzien dat je zonder dierenleed even lekker kunt koken, zijn ze bereid om daarin mee te gaan.

‘Vroeger was het niet zo eenvoudig om als veganist een restaurant binnen te stappen. Je mocht al blij zijn dat er vegetarische gerechten op het menu stonden. Maar de laatste jaren is het aantal eetgelegenheden met een veganistische kaart enorm toegenomen. Op de website van Eva vzw vind je een handige adressengids.’

Bo Van Koeckhoven (30) is 6 jaar veganist

‘Ik ben ondertussen zes jaar veganist. Daarvoor aten mijn man en ik al vegetarisch. Dat deden we vooral uit principe: we konden ons niet vinden in de ecologische impact van vlees eten. Tijdens een bezoek aan een voedingsbeurs leerden we de veganistische keuken kennen. Er ging een nieuwe wereld voor ons open.

Voordien hadden we er nooit bij stilgestaan dat ook het gebruik van zuivelproducten zoals eieren en melk voor veel dierenleed zorgt. Vol enthousiasme besloten we voor één maand alle voedingsmiddelen en ingrediënten van dierlijke oorsprong uit onze keuken te bannen. En dat viel zo goed mee dat we nooit meer achterom hebben gekeken.

Bo Van Koeckhoven © Debby Termonia

‘Wie veganist wil worden, moet vooral goed de juiste producten uitzoeken. Daar kruipt tijd in. De eerste maanden duurde een bezoek aan de supermarkt soms héél lang. Van alles moesten we de lijst met ingrediënten overlopen. Ondertussen duiden de meeste supermarkten de veganistische producten aan met felgekleurde stickers, én er bestaan apps waarmee je aan de hand van een streepjescode kunt zien of iets veganistisch is.’