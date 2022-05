Creg stelt taks tot 70 procent voor op overwinsten gascentrales

De federale energieregulator Creg heeft in een presentatie aan het parlement nieuwe suggesties geformuleerd om overwinsten af te romen en de energieprijzen onder controle te houden. Dat schrijft De Standaard zaterdag.

Engie/Electrabel haalde in ­amper drie maanden meer dan een half miljard winst uit zijn kern­centrales. Volgens berekeningen van de Creg beleven ook gascentrales gouden tijden. Dat blijft de ­gemoederen beroeren, omdat steeds meer gezinnen moeite hebben om hun facturen te betalen. De Creg doet nu nieuwe voorstellen om de situatie recht te trekken. Hij stelt bijvoorbeeld voor om buitensporige winsten van bedrijven die hun elektriciteit met eigen gascentrales opwekken, flink af te romen.

Dat kan door alle winst boven 100 euro per megawatt vermogen van een gascentrale en per jaar, te beschouwen als een overwinst en die te belasten met een taks die kan oplopen tot zeventig procent. De taks zou gelden zolang de winsten uitzonderlijk hoog blijven. Naar verwachting is dat tot 2024. Een andere optie waar de Creg op wijst, is om de overwinsten te koppelen aan het CRM, het steunmechanisme dat voor de prijs­stijgingen in het leven is geroepen om investeerders te overtuigen een gascentrale of andere capaciteit te bouwen. Die koppeling moet ­vermijden dat gascentrales hun overwinsten combineren met CRM-subsidies vanaf 2025.