Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: minfulness.

Trump heeft naar het schijnt weer iets getweet waar de mensen kwaad van worden. De opborrelende woede in mijn buik lijkt me niet bepaald mindful, dus ik laat mijn gsm voor wat hij is en maak mezelf een kruidentheetje in de plaats. Op de theedoos staat 'innerlijke harmonie' in een krullerig lettertype. Dat helpt. Op het kleine theezakblaadje staat een quote die ontzettend onsamenhangend maar naar alle waarschijnlijk ook inzichtelijk is, dus ik wil hem met iedereen delen. Toch even mijn gsm nemen. Gewoon Twitter niet opendoen. Gifje van een boeddha erbij. Intussen koud geworden thee drinken....