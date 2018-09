Kusthoreca maakt de balans op: 'Ik blijf open tot begin oktober'

Het laatste beetje bruin trekt stilaan weg op onze armen, maar aan de kust is het seizoen nog niet helemaal voorbij. De zomer van 2018 zal als bloedheet en kurkdroog de geschiedenisboeken ingaan. Hoogtijdagen voor de horeca, zou je denken. En toch hoorden we - wat had u gedacht? - ook verzuchtingen.