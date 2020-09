In de categorie 'Print & Web' van de Belfius Persprijzen haalde Knack twee van de drie nominaties binnen, voor onderzoeksdossiers over wapenhandel en mensenhandel. Ook het project ImmoRoyal over de bezittingen van de Koninklijke Schenking en een reportage over het Vlaamse amateurvoetbal waren goed voor een nominatie. Eind oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

Twee van de drie nominaties in de categorie 'Print & Web' van de Belfius Persprijzen gaan dit jaar naar Knack.

In het Belgian Arms-onderzoek hebben journalisten van Knack (Jeroen Zuallaert), Le Soir, VRT en Lighthouse Reports en het onderzoeksplatform Bellingcat de krachten gebundeld om in kaart te brengen waar Belgische wapens terecht komen, eens ze ons land verlaten.

Belgian Arms bewees voor het eerst zwart op wit dat Belgische wapens wel degelijk ingezet worden in de oorlog in Jemen, en dat er - ondanks ontkenningen van de Waalse minister-president - wapens werden geleverd aan Saudi-Arabië.

Sinds de publicatie van het onderzoek schorste de Raad van State uitvoervergunningen voor Belgisch wapenmaterieel naar Saudi-Arabië.

De tweede nominatie voor Knack gaat naar 'Mensenhandel in Belgische nagelsalons', een samenwerking tussen Knack (Kristof Clerix), De Standaard en VRT NWS. Dat onderzoek legde moderne slavernij bloot in goedkope Vietnamese nagelsalons in België. Het onthulde ook dat 44 Vietnamese minderjarigen in België van de radar verdwenen. En het bracht de smokkelroute vanuit Vietnam via België naar het Verenigd Koninkrijk in kaart. Vier maanden na de publicatie vertrok in Zeebrugge een container met 39 Vietnamezen aan boord richting Engeland. Geen van hen overleefde de oversteek.

Ook in twee andere categorieën werd Knack genomineerd: de onderzoeksreeks ImmoRoyal in 'Digital & Interactive' en het artikel Het einde van FC De Kampioenen in de categorie 'Financieel en Economisch'.

Voor ImmoRoyal werkte Knack (Kristof Clerix) samen met De Tijd, Apache en VRT NWS. Het project brengt gedetailleerd alle bezittingen van de Koninklijke Schenking in kaart op de website www.koningshuizen.be én toont hoe belastingplichtigen mee betalen voor dat patrimonium.

De jury van de persprijzen had tot slot de mogelijkheid om één uitverkoren werk zelf over te dragen naar de eindjury. In de categorie 'Financieel en Economisch' viel die eer te beurt aan Knack-medewerker Jef Van Baelen voor zijn reportage over de kaalslag in het Vlaamse amateurvoetbal ('Het einde van FC De Kampioenen').

Eind oktober buigt een eindjury zich over de kandidaat-laureaten en wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.

De Belfius Persprijzen, voor het eerst uitgereikt in 1963, belonen de beste artikels en reportages van het voorbije jaar. Ze behoren tot de belangrijkste onderscheidingen voor journalistiek werk in België.

