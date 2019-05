Wat gebeurt er met Belgische wapens zodra die ons land hebben verlaten? Het #BelgianArms-onderzoek biedt een ontnuchterende kijk op het Belgische aandeel in de wereldwijde oorlogsindustrie. Ontdek hier meer, in vogelvlucht.

Tankkanonnen in Jemen

Volgens Waals minister-president Willy Borsus levert Wallonië enkel wapens aan de Saudische Garde, die - aldus Borsus - niet actief is in de oorlog in Jemen. #BelgianArms toont aan dat de Nationale Garde zowel pantservoertuigen met Belgische kanonnen als Belgische munitie inzet in Jemen.

knack.be/nationalegarde

Wapens voor Houthi's

Ook wapens van FN Herstal zijn alomtegenwoordig in Jemen. Onderzoek van #BelgianArms wijst uit dat Saudische troepen het FN F2000-machinegeweer gebruiken in de oorlog in Jemen. Sommige FN-wapens vielen ondertussen zelfs in handen van de Houthi-rebellen.

knack.be/f2000

Saudische bombardementen

Zowel de Eurofighter Typhoon als de A330 MRTT bevat Belgische onderdelen. Beide modellen worden ingezet door de Saudische luchtmacht bij de bombardementen in Jemen.

knack.be/saudischeluchtmacht

Schietschijven voor de Emiraten

In 2010 leverde een Vlaams bedrijf militair oefenmaterieel aan de Verenigde Arabische Emiraten. De schietschijven worden gebruikt om Emiratische troepen klaar te stomen voor de oorlog in Jemen.

knack.be/schietschijven

Pantservoertuigen in Bahrein

In 2011 worden doorverkochte Belgische pantservoertuigen gebruikt om de Bahreinse protesten te onderdrukken. Daarbij worden ook Saudische Tactica-voertuigen gebruikt met een Belgisch chassis. Ondanks die bloederige onderdrukking leverde België in 2015 opnieuw pantservoertuigen aan Bahrein.

knack.be/bahrein

Een flikkendoder in Mexico

De voorbije tien jaar ontpopte de FN Five-SeveN zich tot het favoriete pistool van de Mexicaanse drugkartels. Zijn dodelijke reputatie bezorgde de Five-SeveN de bijnaam ' matapolicías': de flikkendoder.

knack.be/matapolicias