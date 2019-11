In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel is vrijdagmorgen zoals elk jaar op 15 november, Koningsdag, het Te Deum gezongen. Koning Albert, koningin Paola en prins Lorenz woonden de plechtigheid bij. Kardinaal Jozef De Kesel noemde 'het schandaal van de armoede' in zijn homilie 'een enorme uitdaging voor politici en burgers'. Andere grote uitdaging volgens de aartsbisschop van Mechelen-Brussel is 'het samenleven in eerbied voor elkaars verscheidenheid'.

Aan afwezigen geen gebrek tijdens de Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde zijn er nooit. Het is de traditie dat het staatshoofd nooit naar het feest komt waar hij zelf wordt gevierd. Maar zijn broer prins Laurent en zijn zus prinses Astrid waren er ook niet. De prinses vertrekt zaterdag op economische missie naar China. Enkel Astrids echtgenoot, prins Lorenz, vergezelde koning Albert en koningin Paola. Traditiegetrouw waren er ook heel wat vertegenwoordigers van de politieke wereld: senaatsvoorzitster Sabine Laruelle, kamervoorzitter Patrick Dewael, eerste minister Sophie Wilmès en ministers Geens, Reynders, Marghem, De Crem, Bellot, minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet. De Vlaamse regering stuurde geen vertegenwoordiger.

Tijdens zijn homilie noemde kardinaal De Kesel de armoede een 'schandaal'. Hij constateert 'groeiende armoede zelfs in landen die tot nu toe tot de rijkste behoorden, ook bij ons. Een enorme uitdaging is het, niet alleen voor politici, maar voor alle burgers'. Andere 'grote uitdaging' is volgens de kardinaal 'de inclusieve samenleving waar we leren leven met elkaar, ook al zijn we anders, denken we anders en geloven we anders. (...) Dertig jaar geleden viel de muur van Berlijn. Muren die ons scheiden, kunnen afgebroken worden', klonk het optimistisch.

Daarna had de aartsbisschop van Mechelen-Brussel het over de 'grote angst en onzekerheid'. De Kesel: 'Vele mensen hebben het gevoel er niet bij te horen, niet mee te tellen', en hij citeerde uit het boek van Mohamed El Bachiri die zijn vrouw verloor tijdens de aanslagen van 22 maart 2016: 'Het gevoel niet geliefd te zijn, en dus maar beter verzwijgen waar je vandaan komt'. Ten slotte vermeldde Jozef De Kesel ook de angst en onzekerheid die er heerst 'over het klimaat en de toekomst van onze planeet'.

Na afloop van de viering daalden koning Albert en koningin Paola niet meer alle trappen af aan de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal zoals andere jaren, omdat koning Albert daarvoor te slecht te been is, maar namen ze even de tijd om het volk, een honderdtal mensen, te begroeten bovenaan, aan de ingang van de kathedraal. Koningin Paola dankte meermaals de mensen die de kou getrotseerd hadden om te komen. Vele fans van het koningshuis peilden naar de gezondheidstoestand van Albert en Paola. 'Dat gaat,' stelde koning Albert hen gerust, 'ik hoop dat we nog lang zo kunnen blijven'.