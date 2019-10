Orban, Francken en Salvini: hoe politici het christendom misbruiken

Waarom is het christendom zo populair in het (radicaal-)rechtse discours? En waarom stuit dat christenen, van de paus tot een West-Vlaamse pastoor, zo tegen de borst? Een rondvraag onder twaalf apostelen. 'Als je íéts letterlijk moet nemen in de Bijbel, dan wel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.'

Vlnr: Geert Wilders, Theo Francken, Viktor Orban, Matteo Salvini en Hendrik Bogaert © Serge Baeken

Op 2 juni tweette Theo Francken een foto vanuit de Onze-Lieve-Vrouw-processie in Lubbeek, de plattelandsgemeente waarvan hij burgemeester is. De foto toont een pastoor op de rug. Francken schrijft: 'De burgemeester achter de pastoor in de stoet. Eeuwenoude traditie.' In Italië zwaait Lega-voorman Matteo Salvini tijdens campagnemeetings met een paternoster. Thierry Baudet van het Nederlandse Forum voor Democratie is het wel zeker: 'God is rechts.' Viktor Orban omschrijft Hongarije sinds kort liever als 'christelijke democratie' dan als 'illiberale'.

