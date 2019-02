Kamercommissie zet hoorzittingen over dubieuze Libische fondsen voort

Op 15 maart, en niet op 1 maart zoals eerder aangekondigd, zou de commissie de advocaten van prins Laurent horen, net als de administrateur-generaal van de Schatkist en een ambtenaar bij Buitenlandse Zaken die belast is met de relaties met Relex, een groep van raadgevers inzake buitenlandse betrekkingen binnen de EU. Op het verlanglijstje staat ook een hoorzitting met François Godts, een gewezen hoge ambtenaar bij de Schatkist die instond voor embargo's. Voorts wil ze de voormalige baas van de Schatkist, Marc Monbaliu, opnieuw horen. Nadien krijgen de betrokken ministers een uitnodiging in de bus.

Het gaat om voormalig minister van Financiën en huidig minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR), de gewezen ministers van Financiën Steven Vanackere (CD&V), Koen Geens (CD&V) en Johan Van Overtveldt (N-VA) en huidig minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).

De PS liet woensdag horen dat ze de oprichting van een onderzoekscommissie zou vragen mocht Monbaliu weigeren te komen. De partij wil meer duidelijkheid over de vraag of er politieke rugdekking is geweest bij de vrijgave van de interesten op de bevroren Libische fondsen. Tijdens een eerdere hoorzitting had Monbaliu verklaard dat er geen politieke inmenging is geweest, terwijl hij in een eerder interview met Le Vif net had gezegd dat dergelijke beslissingen niet vallen zonder politiek akkoord.

Indien Monbaliu een tweede hoorzitting niet zou zien zitten, dan is een parlementaire onderzoekscommissie de enige manier om hem alsnog naar de Kamer te sommeren. Die beschikt immers over de bevoegdheden van een onderzoeksrechter. De PS zou indien nodig naar zo'n onderzoekscommissie willen teruggrijpen, maar dan enkel voor de hoorzitting van Monbaliu.