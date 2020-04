De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft de voorwaarden die Dries Van Langenhove moet naleven, verlengd. Het Kamerlid mag nog steeds niet communiceren over justitie of zijn dossier. Zelf vindt Van Langenhove dat het onderzoek met opzet wordt gerekt.

Naar aanleiding van een Pano-reportage over Schild en Vrienden op Eén, werd Dries Van Langenhove voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter besliste na de voorleiding hem vrij te laten onder voorwaarden. Van Langenhove mocht van de onderzoeksrechter niet meer communiceren over het dossier en justitie. Het Kamerlid ging daartegen in beroep, maar de KI verlengde donderdag de voorwaarden.

'Mijn cliënt wil gewoon verder met zijn leven', zegt zijn advocaat, Johan Platteau. 'De reportage van Pano dateert van 20 maanden geleden, maar intussen loopt het onderzoek nog steeds. Dit blijft volgens hem gewoon aanslepen. Hij wil dat dit dossier zo snel mogelijk wordt afgesloten en dat hij ofwel buiten vervolging wordt gesteld, of dat hij zich zo snel als mogelijk kan verdedigen voor een rechter.'

Door de verlenging mag hij nog steeds geen kritiek geven op justitie of zijn eigen dossier. 'De KI oordeelde dat hij dat kan via zijn advocaat en dat hij daarom niet wordt beknot.' Wel gaf de KI nog aan dat het dossier zich in een eindfase bevindt. Van Langenhove, die als onafhankelijke verkozen werd op de lijst vanVlaams Belang, reageert zelf ook: 'Dit onderzoek wordt met opzet zo lang mogelijk gerekt om mij schade te berokkenen en om het gezichtsverlies voor justitie zo lang mogelijk uit te stellen. Het afgelopen jaar is er geen enkele serieuze onderzoekshandeling meer gesteld.'

