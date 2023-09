‘Is dit nog een geval van wildplassen in Kortrijk, of is het collectieve verdwazing?’

‘Waar zijn wij toch mee bezig?’ vraagt gewezen strafrechter Walter De Smedt na de aanhoudende heisa over wildplassende gasten na een tuinfeest van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Eerst waren er de beelden van een wild plassende Theo Francken, een misdrijf waarvoor hij een GAS-boete van 350 euro riskeerde. Nu staat Vlaanderen op zijn kop omdat justitieminister Van Quickenborne zou geweten hebben dat er tegen de politie combi aan zijn woonst zou geplast zijn, zelfs tot drie maal toe. Zeg mij wat het gekste is. Zijn dat de feiten op zich of wat er van gemaakt wordt? Moet in Vlaanderen een justitieminister zijn ontslag geven omdat hij verondersteld wordt geweten te hebben dat er tegen een politie combi werd geplast? Zijn er voor de media, voor de politiek en voor de politie dan geen andere dingen om zich druk om te maken? Waar zijn wij in dit achterland van het zeetje toch mee bezig?

Justitieminister Van Quickenborne slaagde er in na een kwarteeuw een eind te maken aan de straffeloosheid door de systematische niet uitvoering van de korte gevangenisstraffen. Niet langer het gevangeniswezen maar de strafuitvoeringsrechter beslist vanaf 1 september over de uitvoering van gevangenisstraffen van meer dan twee jaar en maximaal drie jaar.

Gevangenisstraffen tussen zes maanden en drie jaar werden voorheen omgezet naar elektronisch toezicht. Daar komt nu dus verandering in: bij de uitvoering van straffen van meer dan twee jaar en maximum drie jaar uitgesproken vanaf 1 september komt er altijd een rechter tussen. Voor straffen boven de drie jaar is dat nog steeds de strafuitvoeringsrechtbank en voor straffen onder de drie jaar een alleen zetelende strafuitvoeringsrechter. In een tweede fase zal dit ook het geval zijn voor straffen van maximaal twee jaar.

Van Quickenborne ligt ook al een jaar overhoop met de politievakbonden. Zij houden hem verantwoordelijk voor de afbouw van de eindeloopbaanregeling. Daarom werden verschillende acties gevoerd bij evenementen van de Open VLD. De vakbonden vroegen ook het ontslag van de minister na de moord op de Brusselse politieman Thomas Monjoie omdat de minister geweld en smaad aan de politie te laks zou opvolgen.

Zeker is dat de minister niet wild heeft geplast. Hij komt dus niet in aanmerking voor een GAS-boete van 350 euro. Einde verhaal? Ah neen. Mogelijks was hij in de omgeving en mogelijks wist hij dat anderen het wél hadden gedaan! Laat ons daarover dan een diepgaand gerechtelijk onderzoek voeren. Of nog, laat het Vlaamse parlement daar een stevige interpellatie over houden. Het eerste zal dan voorrang verkrijgen op de door de Brusselse procureur-generaal terecht aangeklaagde met 157 procent gestegen niet onderzochte dossiers.

Voor het Vlaamse parlement zou het ook een leuke afwisseling zijn na het onderzoek op de 3M-vervuiling of het debat over de invoering van een volksberoep om de ethaankraker van Ineos aan een vergunning te helpen.

En wat gaan de politievakbonden met het ernstig probleem van wildplassen doen? Als je het ontslag van de justitieminister eist omdat hij het zou kunnen geweten hebben moet je dit misdrijf als een prioriteit stellen, er telkenmale een proces-verbaal over maken zodat er een GAS-boete voor kan uitgeschreven worden. In de wekelijkse festivals die in het achterland Vlaanderen worden gehouden is daar meer dan een gelegenheid voor.

Je kan het natuurlijk ook geheel anders bekijken: collectieve verdwazing. Waar zijn wij toch mee bezig?