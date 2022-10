Politievakbonden voeren actie bij congres Open VLD

De politievakbonden voeren actie aan het Kinepoliscomplex in Brussel, waar regeringspartij Open VLD vandaag/zaterdag een partijcongres organiseert.

Ze zijn ontevreden omdat de loonsverhoging voor de politie, waarover de politievakbonden en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een akkoord sloten, pas vanaf volgend jaar uitgerold zal worden.

‘Wij vragen in eerste instantie respect’, zegt Vincent Houssin van de liberale vakbond VSOA aan VRT NWS. ‘Respect voor de politie, dat is ook wat de regering beloofd heeft bij haar aanstelling. We vragen ook respect voor de verworven rechten en voor de afgesloten akkoorden, waar de minister van Binnenlandse Zaken wel degelijk een mandaat voor had.’

Schermutselingen

‘Betogen is ok’, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een reactie op Twitter. ‘Maar een intimiderende actie naar onze leden waarbij ook een gewonde viel is niet democratisch’, ‘Wij zijn altijd bereid tot gesprek om rechtvaardige beslissingen uit te leggen. Maar dat mag niet op deze manier afgedwongen worden.’

Volgens de woordvoerder van de partij waren er schermutselingen toen een delegatie van de politievakbond ontvangen werden door premier Alexander De Croo, minister Vincent Van Quickenborne en voorzitter Lachaert. ‘Daarbij werd geduwd en getrokken, moest de politie tussenbeide komen en viel een gewonde. Dat was best agressief. Veel van de leden waren ook eerder al geïntimideerd door de actie bij het binnenkomen’.

Uiteindelijk zat de delegatie 45 minuten à 1 uur samen met de premier, minister en de voorzitter. ‘Die hebben toegelicht waarom in de begroting is beslist om de regeling aan te passen’, aldus nog de partijwoordvoerder.

De actie was daarna ten einde. De vakbonden zijn ontevreden omdat de eindeloopbaanregeling van politiemensen werd aangepast. In een akkoord met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden waren de bonden overeen gekomen dat er een loonsverhoging zou komen van 60 euro netto per maand. Maar op het begrotingsoverleg besliste de regering dat het extra geld gespreid zal worden over drie jaar.