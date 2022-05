Justitie en Van Quickenborne botsen na nieuw uitstel korte gevangenisstraffen

Het college van procureurs-generaal verzet zich tegen de plannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om de uitvoer van de korte gevangenisstraffen uit te stellen tot 1 september. Dat blijkt uit een brief aan het adres van de minister, die persagentschap Belga kon inkijken.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kondigde vorige maand tijdens een persconferentie over de begrotingscontrole plots aan dat de uitvoer van de korte gevangenisstraffen, die op 1 juni had moeten ingaan, opnieuw wordt uitgesteld. Het gaat al om het derde uitstel in deze legislatuur. Bovendien wordt de invoering nu over twee fases verspreid: vanaf september zouden de straffen van 2 tot 3 jaar worden uitgevoerd, de straffen onder de 2 jaar volgen vanaf september 2023. Het wetsontwerp dat het uitstel in goede banen moet leiden, wordt dinsdag besproken in de Commissie Justitie van de Kamer.

Van Quickenborne wijst op de aanhoudende overbevolking in de gevangenissen en het feit dat er nog niet voldoende kleinere detentiehuizen zijn om de kortgestraften in onder te brengen. Daar zit volgens de minister ook de oorlog in Oekraïne voor iets tussen: gemeentes met mogelijke opvanglocaties maken die liever vrij voor Oekraïense vluchtelingen dan voor gevangenen.

Gevaarlijk precedent

Het college van procureurs-generaal is niet opgezet met de plannen, blijkt uit een lang schrijven aan het adres van de minister, dat eind vorige maand werd verstuurd. Het college kan zich vinden in de gefaseerde inwerkingtreding van de uitvoer van de korte straffen en in het uitstel ervan tot de nodige infrastructuur er is, maar de timing is problematisch. Omdat de straffen van 2 tot 3 jaar vanaf september al moeten worden uitgevoerd en het wetsontwerp nog niet gestemd is, zouden magistraten, griffiers, justitieassistenten en het gevangenispersoneel de nieuwe wetgeving immers tijdens het gerechtelijk verlof van komende zomer moeten bestuderen en voorbereiden. Dat maakt dat het in casu ‘onmogelijk’ is voor het werkveld ‘om zich degelijk en op een haalbare wijze voor te bereiden’, klinkt het in de brief. De procureurs-generaal vragen daarom om de inwerkingtreding uit te stellen naar ‘minstens’ 1 november van dit jaar.

Ook inhoudelijk heeft het college bedenkingen. Het verwijst daarvoor naar de flankerende maatregelen die de minister wil treffen, onder meer de regeling van de gevangenisstraffen tot zes maanden via omzendbrieven. Van Quickenborne zou daarmee willen anticiperen op het nieuwe strafwetboek die de gevangenisstraf tot zes maanden zou afschaffen, maar dat strafwetboek is er nog niet. Een ‘wetgevend-technisch gevaarlijk precedent’, vinden de procureurs-generaal.

Van Quickenborne bevestigde in de Kamer dat de straffen tot 6 maanden worden afgeschaft in het nieuwe strafwetboek. ‘Er is een onwaarschijnlijke inflatie van gevangenisstraffen. Straffen van 2 of 3 maanden, dat heeft geen enkele zin.’

Verder leest hij in het advies van het college van procureurs-generaal ‘een aanmoediging’. Hij houdt wel vast aan de datum van 1 september.