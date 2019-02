Joëlle Milquet trekt CDH-Kamerlijst in Brussel

Pierre Kompany, de burgemeester van Ganshoren en vader van Rode Duivel Vincent Kompany, staat op plaats twee en Kamerlid Georges Dallemagne duwt de lijst.

Op het regionale niveau zal huidig minister van Leefmilieu en Huisvesting Céline Frémault de CDH-lijst trekken. Daar staat voormalig RTL-presentator Philippe Malherbe op twee.

Deze keuzes moeten vrijdag nog officieel bevestigd worden.

Onderzoek

Voor Joëlle Milquet zou het een terugkeer naar de nationale politiek zijn. Het 58-jarige Brussels Parlementslid, die in Vlaanderen de bijnaam 'Madame Non' kreeg, was eerder al federaal vicepremier en minister van Gelijke Kansen (2008-2011) en in de volgende regering vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (2011-2014).

Na de verkiezingen van 2014 werd ze viceminister-president minister van Onderwijs, Kinderen en Cultuur in de Franse gemeenschapsregering.

In die functie stapte ze in april 2016 op, nadat ze in verdenking werd gesteld voor mogelijke belangenvermenging. Het gerecht denkt dat ze in de aanloop naar de verkiezingen in 2014 kabinetsmedewerkers heeft ingezet voor haar campagne. Die zaak kwam aan het licht door een artikel in Le Vif/L'Express, het Franstalige zusterblad van Knack.

Eind 2017 werd ze aangesteld tot speciaal adviseur van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Ze doet haar werk voor de EU onbezoldigd.