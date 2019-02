Het is nu duidelijk: Charles Michel wil zichzelf opvolgen

Door te kiezen voor het lijsttrekkerschap in Waals-Brabant, werpt Charles Michel zich op als dé verdediger van het gevoerde regeringsbeleid. Hij is meteen de eerste echte uitdager van Jan Jambon (N-VA). Hoewel Michel zich niet expliciet kandidaat-premier noemt, zegt hij dat hij 'klaar is om zijn verantwoordelijkheid op te nemen'.